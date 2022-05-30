LG TONE Free ile Gerçek Bir Kablosuz Kulaklık Deneyimi







LG Electronics (LG), yeni LG TONE Free FP9 kablosuz kulaklıkları ile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini güncelliyor. LG TONE Free FP9, kablosuz kulaklıklara yeni bir bakış açısı getirerek kullanıcıların yaşam tarzını değiştirecek bir teknoloji harikası olarak gösteriliyor. Aktif, yüksek enerjili yaşam tarzı için ideal olan en yeni LG TONE Free modelleri, rahat kulak içi uyumu, gelişmiş Meridian teknolojisi destekli sesi, güçlü aktif gürültü engelleme özelliği ve hijyeni artıran UVnano şarj kutusu ile geliştirilmiş fonksiyonlara sahip. Yeni Plug & Wireless özelliği sayesinde Bluetooth olmayan cihazlarda da kablosuz kullanım imkanı sunan yeni TONE Free kablosuz kulaklıklar Altın Rengi ve Kömür Siyahı renk seçenekleriyle Haziran 2022 tarihinde Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG Electronics (LG), yeniile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini güncelliyor. LG TONE Free FP9, kablosuz kulaklıklara yeni bir bakış açısı getirerek kullanıcıların yaşam tarzını değiştirecek bir teknoloji harikası olarak gösteriliyor. Aktif, yüksek enerjili yaşam tarzı için ideal olan en yeni LG TONE Free modelleri, rahat kulak içi uyumu, gelişmiş Meridian teknolojisi destekli sesi, güçlü aktif gürültü engelleme özelliği ve hijyeni artıran UVnano şarj kutusu ile geliştirilmiş fonksiyonlara sahip. Yeni Plug & Wireless özelliği sayesinde Bluetooth olmayan cihazlarda da kablosuz kullanım imkanı sunan yeni TONE Free kablosuz kulaklıklar Altın Rengi ve Kömür Siyahı renk seçenekleriyle Haziran 2022 tarihinde Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bluetooth Özelliği Olmayan Cihazlarda Bile Kablosuz Bağlantı

Kullanıcılar, LG TONE Free ile birlikte gelen USB-C - AUX kablosu sayesinde şarj kutusunu masaüstü bilgisayar, koşu bandı ve uçak içi eğlence sistemi gibi Bluetooth özelliği olmayan cihazlara bağlayarak kablosuz kulaklık deneyimini yaşayabiliyor.

Temizleme Sağlayan Kulaklık Kutusu

LG TONE Free’nin şarj kutusu, kulaklığın kendi kendini temizlemesine olanak tanıyor. Hijyen konusunda endişesi olan kullanıcıların TONE Free ile kulaklıklarını şarj etmek için kutuya koyması yeterli oluyor. UVnano özellikli TONE Free sadece 5 dakikada hızlı şarj ederken kendi kendini temizliyor ve 1 saatlik bir dinleme süresi sunuyor. Toksik olmayan, hipoalerjenik silikondan yapılmış rahat, medikal uyumlu jel başlıkları ile sağlıklı ve rahat bir müzik deneyimi sağlıyor. Tam şarjlıyken kesintisiz 10 saat kullanılabilen LG TONE Free, özel şarj kutusundan ekstra 14 saat kullanım sağlıyor. Böylelikle, kulaklığın şarj ömrü 24 saate kadar çıkıyor. Suya, yağmura, tere karşı koruma sağladığının işareti olan IPX4 sertifikasına sahip LG TONE Free kulaklıklar arama kalitesini en üst düzeye çıkaran yüksek performanslı yerleşik 3 mikrofona sahip.

MERIDIAN ile Net ve Uzamsal Ses

LG TONE Free, Flex Action Bass ile ritmi kullanıcıların içinde hissedeceği bir bas kalitesi sunuyor ve 3D Sound Stage ile ses ortamını genişleterek daha gerçekçi ses sunmak için uzamsal upmixing özelliğini kullanıyor. Birinci sınıf İngiliz ses markası Meridian tarafından özelleştirilmiş EQ ön ayarları ile kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri parçalar için en iyi ses kalitesini bulabiliyorlar.

TONE Free Uygulaması ile Artan Ses Deneyimi

TONE Free uygulaması ile pek çok kişileselleştirilebilir özelliği aktifleştirmeye olanak sağlıyor. Kullanıcıların Meridian EQ ön ayarlarına ek olarak kendi EQ modlarını oluşturabilmeleri için belirli frekansları kontrol edebilmelerini sağlıyor. Uygulama ile ortam seslerini duymayı sağlayan Ambiyans Modu da artık kişiselleştirilebiliyor. Bir kafede sipariş vermek veya kulaklıkları çıkarmadan kısa sohbetler yapmak için Sohbet Modu kullanılabiliyor. Fısıltı Modu ile sağ kulaklık ağıza yakın tutulduğunda, bir arama sırasında fısıltıyla konuşarak hattın diğer ucundan yüksek sesle ve net bir şekilde duyulabilmeyi sağlıyor. Gelişmiş Aktif Gürültü Engellemeözelliği ile, eşit miktarda anti-gürültü üreterek harici sesi engelliyor. Geliştirilmiş sürücü, kullanıcıların dinledikleri her şeye kendilerini tamamen kaptırmalarını sağlayan üstün bir deneyim oluşturmak için gürültüyü daha etkili bir şekilde algılıyor ve önlüyor.

Deniz Kabuğu Şekilli Tasarımı ile Mükemmel Uyum

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, yüzlerce kulağı analiz ederek geliştirilmiş yeni dizaynıyla kulağın şekline uyan rahat ve şık bir tasarım sunuyor. LG, TONE Free EarSeal tasarımını geliştirmek için Kore'nin ünlü Ergonomik Tasarım Teknolojisi Laboratuvarı ile POSTECH'te işbirliği yaparak ergonomik analiz ile kulaklık takan herkes için optimum konfor ve şık bir uyum sağlayan kulak içi kulaklıklar geliştirdi.