CI Bloom, LG OLED evo Partnerliğinde Kapılarını Açıyor

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişmesi amacıyla çalışan sanat fuarı CI Bloom, 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında, LG OLED evo partnerliğinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. LG OLED’in Arjantinli tasarımcı ve dijital sanatçı Six N. Five işbirliği ile hayata geçirdiği “Among The Sky” sergisi CI Bloom’da LG’nin yeni OLED evo ekranlarında sergilenecek.

LG OLED evo partnerliği ile 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilecek CI Bloom, 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatif ve 2 sanat kurumunu ağırlıyor. 286 sanatçının 572 eserinin sergileneceği CI Bloom programında Contemporary Istanbul Vakfı’nın ve Borusan Contemporary’nin seçkisi izleyici ile buluşuyor.

CI Bloom’da ayrıca Arjantinli tasarımcı ve dijital sanatçı Six N. Five’ın LG OLED işbirliği ile hayata geçirdiği “Among The Sky” sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Sanata ilham veren LG OLED, yeni sanat biçimleri ile ilerleyen birçok sanatçıya yol gösterici oluyor. Geleneksel medyanın sınırlarını aşarak sanata ve sanatçıya yeni olasılıklar sağlayan LG OLED, OLED ekranlarına dayalı farklı işbirlikleriyle oluşturulan işlerin, “OLED ART” adlı yeni bir kültürel akım oluşturmasını hedefliyor. Six N. Five’la gerçekleştirilen global işbirliği de bu hedefin bir parçası olarak kabul ediliyor. Six N. Five’ın LG için özel olarak hayata geçirdiği “Among The Sky” sergisi, Mayıs ayında New York Frieze çağdaş sanat fuarındaki gösteriminin ardından CI Bloom’da yerini alacak.

LG OLED evo, Six N. Five İşbirliği CI Bloom’da

LG OLED iş birliği için oluşturulan ve CI Bloom’da sergilelenecek çalışmalarda, Six N. Five'ın başka dünyalara açılan pencereleri ve bunların üzerinde yükselen başkalaşan gökyüzü ile meşguliyeti keşfediliyor. Sanatçı Six N. Five, referans noktaları manzara resmi, ekspresyonizm ve sürrealist ustaların fantezi dünyalarını içeren, ancak pratiği, doğal olaylar ile yaratıcı ifadeler arasındaki ayrımı bulanıklaştırararak izleyicileri dinlenme, derin düşüncelere dalma ve yenilenme anları için biri fiziksel diğeri dijital olmak üzere iki dünya arasında bir anlığına duraklamaya davet eden hareketli betimlemeler üretmek için çağdaş tasarımın dijital araçlarından yararlanan çalışmalar ortaya koyuyor.

Benzersiz kendinden aydınlatmalı görüntü kalitesi ve güçlü görüntü işleme teknolojileriyle LG OLED evo ekranlar, sanatçının eserlerinin sunumunda izleme deneyimini yükseltiyor.

CI Bloom partnerliği ile ilgili bilgi veren LG Türkiye Ürün Direktörü Kevin Cho “LG OLED'in 10. yılını kutladığımız bugünlerde Türkiye’deki sanat projelerine desteğimizi sürdürüyor; Contemporary İstanbul Vakfı ile 2021 yılında başlayan partnerliğimizi bu yıl da CI Bloom’un ikinci edisyonu devam ettiriyoruz. Bu kapsamda, Arjantinli tasarımcı ve dijital sanatçı Six N. Five’ın yeni medya eserlerini LG’nin son teknoloji kendinden aydınlatmalı OLED evo ekranlarında sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sanatçı Hakkında

Six N. Five'ın büyüleyici evreninin arkasındaki sanatçı Ezequiel Pini (d. 1985), dijital sanatın kusursuz ve rüya gibi dünyalarını yaratmada 3D teknolojisini öncü kullanımıyla uluslararası beğeni topladı. Arjantin’den gelerek Barselona’da yaşamını devam ettiren Pini'nin küçük yaşlardan itibaren bilgisayarlara ve teknolojiye olan tutkusu, ona benzersiz ve nefes kesici kreasyonlarını hayata geçirmesi için gerekli temeli ve araçları sağladı. 2014 yılında, adını günün saatinden (Ö.S. 06:05) ilham alan ve kişisel zamanını yaratıcılığın ifadesine ayrılan bir stüdyo olan Six N. Five'ı kurdu. Pini, ilk günlerden itibaren dijital sanat eserlerinin sanatsal ifade için meşru bir araç olarak benimsenmeye ve kabul edilmeye devam ettiği, fiziksel ve dijital dünyalar arasındaki sınırların çözüldüğü bir gelecek tasavvur etti.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.