LG Steam Teknolojisiyle Daha Hijyenik Yaşam

LG, Doğal Yollarla, Kusursuz Hijyen Sağlayan Çamaşır Makineleri, Kurutucular, Styler’lar ve Bulaşık Yıkama Makineleri Sunuyor.

Günümüzün koşulları kişisel sağlık ve hijyeni her zamankinden daha da önemli hale getirdi. Her ne kadar, ofis, toplu taşıma gibi ortamlarda bakteri ve virüsleri kontrol edemiyor olsak da, yeni nesil teknoloji, giydiğimiz kıyafetlerden yemek için kullandığımız mutfak eşyalarına kadar pek çok alanda maksimum hijyen sağlamamıza olanak tanıyor. Bu noktada da, sert ve potansiyel olarak tehlikeli deterjan kullanmadan daha hijyenik bir şekilde yaşamaya çalışmak daha büyük bir zorluk yaratıyor. Doğa, bu soruna bir çözüm sunuyor ve tahriş edici kimyasallara başvurmadan zararlı mikropları, bakterileri ve hatta kokuları temizlememiz ve ortadan kaldırmamız için güvenli bir yol sağlıyor: buhar…

Buhar, sadece giysilerin ve bulaşıkların sanitasyonu için kimyasal içermeyen en iyi seçenek olmakla kalmıyor, aynı zamanda kumaşa hızla nüfuz etme, kiri kesme ve en zorlu gıda kalıntılarını bile temizleme kabiliyeti nedeniyle en etkili seçeneklerden biri olma özelliği taşıyor. Daha iyi bir yaşam için inovasyon sağlayan LG Electronics (LG), sağlık odaklı özellikleri ev aletlerine dahil etmede endüstri lideri konumunda ve bu noktada LG Steam ™ teknolojisi de çok önemli bir rol oynuyor.

Daha temiz kıyafetler, yatak takımları ve bulaşıkların yanı sıra buhar, evdeki sağlık tehditlerinin sayısını azaltarak hatırı sayılır bir rahatlık sağlıyor. LG’nin en son bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutucular ve LG Styler giysi bakım dolabı tarafından sunulan saf, güçlü buhar, zararlı bakterileri ve mikropların yanı sıra, hoş olmayan kokuları ortadan kaldırıyor. LG'nin buhar teknolojisinin sanitize etme ve kokudan arındırma özelliği, LG ev aletleri ürünlerinin sevdiklerine sağlayabileceği farklı bir değer olarak sunuluyor.

Giysilerinizi Dezenfekte Eden Giyim Bakım Çözümleri ve Daha Fazlası

LG, 15 yıl önce buharın hijyenik faydalarını sunan dünyanın ilk çamaşır makinelerini piyasaya sürdüğünden beri, çamaşır yıkamada buharın gücünden yararlanma konusunda sektöre öncülük etti. Bugün, LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor. 1

LG, kurutucularında da kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak “Alerjik Bakım” sağlıyor. Hassas kıyafetler de dahil olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesi için uygun olan buharlı giysi yenileme programı, giysileri kurutmanın yanı sıra, istenmeyen kırışıklıkları sadece 20 dakika içinde en aza indiriyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları, kumaşların içinde gizlenen bakterilere gerçek bir darbe vuruyor.

Henüz Türkiye’de satışta olmasa da, pazara sunulduğu ülkelerde kullanıcıların gözdesi olan devrim niteliğindeki LG Styler, giysileri yenilemek için suyu 100 dereceye kadar ısıtarak buhar üreten TrueSteam™ teknolojisini kullanıyor ve hatta çocukların peluş oyuncaklarında, sırt çantalarında ve daha birçok üründeki alerjenleri ve mikropları azaltmaya yardımcı olmak için kullanılabiliyor. LG Styler, temiz bir görünüm ve hoş taze bir koku sağlamak için hafif kırışıklıkları ve kokuları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kıyafetlerde tipik olarak bulunan mikrop ve bakterilerin yüzde 99,9'unu azaltıyor.2 LG Styler, Amerika’daki Astım ve Alerji Vakfı (Asthma and Allergy Foundation of America) (AAFA) ve İngiliz Alerji Vakfı (British Allergy Foundation) (BAF) tarafından ev tozu akarları gibi zararlı alerjenlerin varlığını en aza indirgediği onaylanmış durumda.3

Hijyenik Mutfak Aletleri için Bulaşık Makineleri

LG TrueSteam donanımlı bulaşık makineleri ayrıca, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor.

Daha etkili hijyen yönetimine olan talep arttıkça, sevdiklerinin sağlığını korumaya yardımcı olabilecek ev aletleri pazarı da genişleyecek. LG’nin son teknoloji ürünü cihazları, belirli mikroplara ve bakterilere4 karşı birinci sınıf savunmayı temsil ederek tüketicilerin ve ailelerinin daha güvenli ve daha hijyenik hayatlar yaşamasına yardımcı oluyor.