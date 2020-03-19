LG K40s, Turkcell Online Mağazalarda Ayda 108 TL

LG’nin uygun fiyatlı, üstün multimedya özelliklerine sahip telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda 108 TL’lik 12 taksitle satılıyor. Kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.

Gelişmiş kamerasıyla dikkatleri çeken LG K40s, ayda sadece 108 TL’ye 12 taksitle satışa sunuldu. Turkcell Online Mağazalarda geçerli olan kampanya 6 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.

LG K40s’in Özellikleri Neler?

LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan LG K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı LG K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.