2020 Model LG Akıllı Çamaşır Makineleriyle Yüksek Performans

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen CES’te ödül alan 2020 model LG AI Çamaşır Makineleri, derin öğrenme ve Direct Drive teknolojisiyle kullanıcılara kolaylık, hız ve yüksek performans sunmanın yanı sıra, yükseltilmiş TurboWash 360 özelliğiyle yıkama verimliliğini en üst düzeye çıkartıyor, kıyafet hasarını en aza indiriyor.

LG Electronics (LG), 2020 mode çamaşır makineleriyle kullanıcılara rahatlık sağlıyor. Yapay zeka kullanılarak geliştirilen 2020 model LG AI DD çamaşır makineleri, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program ve deterjan miktarı belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Konu çamaşır kurutma olunca da, LG Akıllı Eşleştirme özelliği ile, her parti çamaşırı, çamaşır makinesi ile doğrudan uyumlu LG kurutucu ayarını seçerek en iyi sonucu elde etmek üzere ayarları otomatik olarak yapıyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18’e varan oranda azaltıyor.

30 Dakikada Derinlemesine Temizlik

LG çamaşır makinesi, TurboWash 360 özelliği sayesinde, güçlü jetler aracılığıyla dört farklı yöne su ve deterjan sıkıyor, böylelikle 39 dakikada, derinlemesine temizlik sağlayan hızlı yıkama kolaylığı sunuyor. Multi 3D Multi Sprey ise, sert lekeleri hızla parçalamak için su jetlerini aynı anda beş farklı yönde çalıştırıyor.

Bakteri ve Virülere Yok Oluyor

Yeni LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam Plus özelliği, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam Plus özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. Wrinkle Care özelliği ise, rahatsız edici kırışıklıkların yüzde 30'unu gideriyor.

LG Çamaşır Makineleri Enerji Verimli ve 10 Yıllık Garantiye Sahip

Yeni LG çamaşır makineleri ayrıca, A +++ -% 50 enerji derecesine ve 10 yıllık garantiye sahip. Bu da, klasik çamaşır makinelerine oranla yüzde 28’lik enerji, yüzde 38’lik zaman tasarrufu sağlıyor.

Kolaylığı artıran SmartThinQ™ uygulaması, kullanıcıların çamaşır makinesini akıllı telefonlarından uzaktan kontrol etmelerine ve izlemelerine imkan tanıyor. Ayrıca, yeni çamaşır makinesinin altına LG MiniWash yerleştirildiğinde TWINWash™'a dönüştürülebiliyor ve kullanıcının aynı anda iki farklı çamaşırı yıkamasını mümkün kılıyor.