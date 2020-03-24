LG OLED TV, Red Dot’tan Yine Ödülle Döndü

LG, tasarım mükemmelliğini, aralarında “En İyinin En İyisi” de bulunan 19 Red Dot ödülüyle bir kez daha tescilledi.

LG Electronics (LG), bu yılki Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 65 inçlik GX Gallery serisi OLED TV (model 65GX) ile aldığı “En İyinin En İyisi” ödülünün de aralarında olduğu 19 ödülle ürün tasarım kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Red Dot’ta “En İyinin En İyisi” ödülüne sahip olan, galerilerdeki sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan GX Gallery serisi LG OLED TV, incecik yapısıyla duvara asılarak farklı dekorasyon ve kurulum olanakları sunan bir tasarıma sahip. Diğer 2020 model LG OLED TV'lerin çoğunda olduğu gibi, Red Dot ödülü kazanan GX serisi, üçüncü nesil Alpha 9 işlemcisi, kusursuz siyahı ve sonsuz kontrastı ile inanılmaz bir izleme deneyimi sunuyor.

Dünyanın en prestijli üç profesyonel tasarım yarışmasından biri olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülü yarışmasına bu yıl 60 ülkeden yaklaşık 6.500 ürün katıldı. LG 65GX'e ek olarak, Red Dot jürisi bu yıl LG'nin diğer iki OLED TV'sini de ödüllendirdi - LG SIGNATURE OLED 8K (model 77ZX) ve LG OLED WX Wallpaper 4K OLED TV (model 65WX). Bu üç OLED modeli, geçtiğimiz ay, bir diğer önemli uluslararası tasarım yarışması olan iF Tasarım Ödülleri’nde de ödüle layık görülmüştü.

2013 yılından bu yana LG OLED TV'ler Red Dot tarafından her yıl ödüle layık görüldü ve toplamda altı kez onurlandırıldı. Geçmişte ödül kazanan LG OLED TV’ler arasında dünyanın ilk kıvrılabilir TV'si R serisi, Wallpaper tasarımıyla W serisi ve cam tasarımıyla E serisi de var.

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Tasarım Başkanı Noh Chang-ho “İyi tasarımın önemine tutkuyla inanan bir şirket olarak, Red Dot'tan ödülle dönmek her zaman büyük bir onur. LG, tüketicilerinden gelen şık tasarımlı ürün talebine büyük önem veriyor ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunan yenilikçi tasarımı sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Red Dot’ta Ödül Alan LG ürünleri:

LG SIGNATURE OLED TV (model 77ZX)

LG SIGNATURE Air Conditioner

LG V60 ThinQ and Dual Screen 3

LG OLED TV (model 65WX)

LG NanoCell TV (model 75NANO99)

LG UltraFine Display Ergo (model 32UN880)

LG UltraGear Gaming Monitor (model 27GN950)

LG Soundbar (model SN11RG)

LG Styler Black Edition

LG InstaView Door-in-Door with Craft Ice

LG CordZero ThinQ A9 Komp with Power Drive Mop

LG CordZero ThinQ Robotic Mop

24-inch Front-Load Washer with AI DD and DUAL Inverter Heat Pump Dryer

LG PuriCare 4-Wards Water Purifier

LG Inverter Heat-Pump Water Heater