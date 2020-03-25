Gelecek Yapay Zeka’da

LG, yapay zeka rahatlığını geniş ürün yelpazesiyle hayatın her alanına taşıyor.

LG, sadece beyaz eşya, televizyon ve cep telefonunda değil, seyahatten alışverişe hayatın her alanına yapay zeka konforunu taşıyor. Tüketicilerin talep ettiği konforlu ve esnek yaşam trendini yapay zeka destekli, geleceğin ürünleriyle sunuyor. Konuya ilgili bilgi veren LG Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Müdürü Ergün Altay konuyla ilgili “Yapay zeka, günümüzde, teknoloji başta olmak üzere tüm sektörlerin özellikle üzerinde durduğu ve geleceklerini şekillenmede kılavuz olarak aldıkları bir alan. LG’nin de yapay zeka ile ilgili son derece gelişmiş ve yakın gelecekten başlayan, uzun vadeli bir yol haritası bulunuyor. Biz de, LG Türkiye olarak, şirketimizin bakış açısını ve bazı pazarlarda bugünden sunduğu geleceğin teknolojisi ürünlerini Türk tüketicisiyle buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Akıllı Ev, Evden Çıkarken Hava Durumunu Söylüyor

LG’nin yapay zekanın sağladığı yaşamın rahatlığını gözler önüne sermek için oluşturduğu LG ThinQ Home, yapay zeka ile detaylara takılmadan, endişeye yer olmadan nasıl yaşanabileceğine örnek olarak gösteriliyor. LG ThinQ Home’daki Akıllı Kapı, ev sahiplerini yüz tanıma ve damar kimlik doğrulamasıyla tanıyor. Evden çıkanlar için ise, kapının içinde hava ve trafik koşulları gibi yararlı bilgileri görüntüleyen bir ekran buluyorlar. Akıllı Kapı, çıkış moduna ayarlandığında ise, LG ThinQ, evdeki tüm cihazlara düşük güce geçmelerini bildiriyor.

Filme Evde Başla, Arabada Bitir

LG’nin sunduğu yenilikler araçta da devam ediyor, LG’nin bağlantılı araç çözümü, webOS Auto ile kullanıcılar araçlarında da ev konforunu yakalayabiliyor. Aracın içinde, kullanıcıların evde izlemeye başladıkları TV programlarının ve filmlerinin tadını çıkarmaya devam edebilecekleri OLED ekranlar bulunuyor. Yolcular, araçtaki bu ekranlarla, evde yarım bıraktıkları programların devamını, tam da kaldıkları yerden izlemeye devam edebiliyorlar. İzleyiciler dilerlerse kendi Kişisel Ses Bölgelerini oluşturabiliyor. Sanal Kişisel Asistan ise, gürültülü ortamda bile sesli komutları algılıyor ve eksiksiz şekilde yerine getiriyor.

Denemeden Giysi Almak Bir Hayal Değil

LG’nin önümüzdeki dönemde sunacağı yapay zeka tabanlı ürünler arasında, tüketicilerin beğendikleri ürünleri giyip çıkartmadan denemelerini sağlayan sanal soyunma kabini LG ThinQ Fit ve yemek pişirmekten servis yapmaya, rezervasyon alımından temizliğe kadar tüm restoran operasyonunu yürütebilen LG’nin robotik çözümleri bulunuyor.

LG ThinQ Fit, giysi alışverişi yapmaktan hoşlanan ancak, soyunma kabinlerinde sıra beklemek, kıyafetleri değiştirip giyinmekten hoşlanmayan ya da bu kabinleri hijyenik bulmayanlar için mükemmel bir çözüm haline geliyor. LG ThinQ Fit ile, tüketicilerin tam anlamıyla gerçeğe en yakın avatarları oluşturuluyor ve 3D kameraların yardımıyla seçtikleri kıyafetlerin üzerilerinde nasıl duracağı gösteriliyor. Böylelikle, alışveriş severler, seçtikleri ürünü denemeden satın alabiliyor, hem zaman, hem de enerjilerinden tasarruf ediyorlar.

Daha önce hava limanlarında yön gösterme, otellerde oda servisi ya da bavul taşıma gibi hizmetleri yaparken görmeye alışılan LG CLOi robotlar ise, tüketicilerin karşısına bu kez restoranlarda çıkıyor.

Yemek pişirmekten servis yapmaya, temizliğe kadar bir çok görevi eksiksiz yerine getiren LG CLOi robotlar sayesinde restoran ziyaretçileri, ThinQ uygulamasını da kullarak uzaktan rezervasyon yapabiliyor, akıllı hoparlör, akıllı TV veya akıllı telefon aracılığıyla menüye göz atabiliyor.