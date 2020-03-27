LG NatureFRESH™ Buzdolabı ile Daha Fazla Depolama, Daha Uzun Süre Tazelik

LG, buzdolabında daha fazla gıdayı, daha uzun süre, ilk günkü tazeliğinde korumak isteyen tüketiciler için LG NatureFRESH™’i sunuyor.

LG NatureFRESH™ ile sebze ve meyveler 7 güne kadar daha uzun süre taze kalıyor. Böylelikle tüketiciler, uzun dönemli ihtiyaçlarını depolayıp, ilk günkü tazeliğinde tüketebiliyorlar.

LG Electronics (LG), uzun süreli tüketim için toptan alışveriş yapan, ancak aldığı sebze ve meyvelerin günler sonra bile ilk günkü tazeliğini korumasını isteyen tüketiciler için çözüm sunuyor; LG NatureFRESH™… LG NatureFRESH™, hassas sıcaklık kontrolü ile yiyeceklerin doğal tazeliğini koruyor. Böylelikle tüketiciler, sebze ve meyvelerini ilk günkü tazeliğinde tüketebiliyorlar. Bu da, sık sık alışverişe gitmek istemeyen tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Daha Uzun Süre Tazelik

Gıdaları, klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında tutan LG NatureFRESH™ Buzdolabı, LINEARCooling™ teknolojisi ile sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ±0,5℃ aralığında tutuyor. DoorCooling⁺™ teknolojisiyle ise, iç sıcaklığı daha stabil hale getirerek geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı soğutuyor. LG NatureFRESH™ Buzdolaplarında bulunan “Fresh 0 Zone” ise, 0°C’ye yakın bir sıcaklıkta kontrol altında tutuluyor ve tüketicilerin et, balık gibi yiyeceklerin çözülmesini beklemeden pişirmeye başlamalarına yardımcı oluyor.

Kolay Erişim, Daha Az Soğuk Hava Kaybı

LG NatureFRESH™ Buzdolaplarında bulunan InstaView Door-in-Door™ özelliği ise, buzdolabı kapısını sık sık açanlar için özel olarak tasarlandı. Tüketicilerin en sevdikleri içecekleri ve atıştırmalıkları kolayca almalarını sağlayan InstaView Door-in-Door™ özelliği, buzdolabının daha düzenli kalmasını sağlarken soğuk hava kaybını yüzde 41’e varan oranda düşürüyor.

LG NatureFRESH™ Buzdolabının bir başka özelliği ile, tüketicilerin akıllı telefonlarındaki SmartThinQ™ uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilmesi. Tüketiciler SmartThinQ™ ile LG NatureFRESH™’in temel özellikleri kontrol edebiliyor ve nerede olurlarsa olsunlar önemli bildirimleri alabiliyorlar.