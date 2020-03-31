LG’den Zorlu Dönemlerde Destek

LG, içerisinde bulunduğumuz zorlu dönemde, evde kalmayı destekliyor, ürün ve hizmetleriyle tüketicilerin yanında olmanın yanı sıra, sağlık kuruluşlarına yaptığı destekle mücadeleye katkı sağlıyor.

LG, kıyafetlerden mutfak eşyalarına kadar pek çok alanda maksimum hijyen sağlayan ürünlerin yanı sıra, tüketicilerin evde kalmalarını destekleyen, son teknolojiye sahip TV ve beyaz eşyalarını kullanıcıya sunuyor. Düzenlediği farklı ve eğlenceli yarışmalarla da tüketicileri evde eğlendiren LG, hizmet sunmaya devam eden teknik servis, müşteri hizmetleri, Whatsapp hattıyla da tüketicilerden gelen soruları yanıtlıyor. İçerisinde bulunduğumuz dönemde sağlık kuruluşlarına destek de veren LG; buzdolapları, TV’ler ve çamaşır makinelerinin yanı sıra, ateş ölçerler, tansiyon aletleri ve tek kullanımlık koruyucu tulum bağışında bulunmaktadır.

LG’den Coronavirüs ile Destek Kapsamında Anlamlı Bağış

LG, Coronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na bağışta bulundu. LG’nin gerçekleştirdiği bağış kapsamında, LG Buzdolapları, LG TV’ler ve LG Çamaşır Makinelerinin yanı sıra, ateş ölçerler, tansiyon cihazları, tek kullanımlık koruyucu tulumlar da yer alıyor. LG, sağlık alanındaki desteklerini devam ettiirmek adına temaslarını sürdürüyor.

LG Tüketicilerle El Ele

Tüketicilerin evde olduğu şu dönemde, onlara hijyen, eğlence ve eğitim alanlarında destek olan LG, çocukları bir süre evlerinden eğitim alacak tüketicilere de kolaylık sağlıyor. LG Smart TV kullanıcıları, ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verildiği EBA TV yayınlarına, LG Smart TV platformunda bulunan TRT İzle uygulamasından kolayca erişebiliyorlar.

LG, Müşteri Hizmetleri ve Teknik Servis Hizmetleri ile tüketicisinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattının yanı sıra, LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknik Servisi de, her türlü güvenlik ve hijyen önlemi alınarak hizmetine devam ediyor. Böylelikle, LG tüketicileri, evlerinde oldukları dönemde, her hangi bir teknik sorun nedeniyle mağduriyet yaşamıyorlar.

LG ile Evde de Eğlence Mümkün

Evde geçirilen günlerin en önemli eğlence kaynağı olan TV’ler LG ile yeni bir boyut kazanıyor. OLED ve NanoCell TV’ler üstün görüntü ve ses kalitesi, yapay zeka özellikleri, zengin Smart TV uygulamaları ve şık tasarımlarıyla evinizin yeni eğlence üssü haline geliyor.

LG’nin her sene merakla beklenen, eğlenirken kazandıran yarışması Infogram ise, evden geçirilen bu döneme özel olarak yeniden düzenleniyor. LG Infogram’la 5 farklı kategorideki soruları bilip, verilen görevleri tamamlayan yarışmacılar, çamaşır makinesinden televizyona, akıllı telefondan klimaya birbirinden farklı LG ürünleri kazanma şansı elde ediyor.

Hijyen Her Şeyin Başında Geliyor

Enfeksiyona neden olan bakterileri ve alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok ettiği, İngiliz Alerji Derneği ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks’ten de tasdik edilen LG “Steam™” özellikli çamaşır makineleri, özellikle enfeksiyon salgınlarının çoğaldığı dönemlerde tüketicilerin en büyük yardımcısı haline geliyor. Yine buhar teknolojisi ile çalışan, LG TrueSteam donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor.

Ayrıca LG, sosyal medya hesapları aracılığıyla hijyen ve virüslerden korunma konusunda bilgi veriyor.

LG NatureFRESH™ Buzdolabı ise, meyve ve sebzeleri 7 güne kadar daha uzun süre taze tutuyor. Bu da, tüketicilerin sıklıkla alışverişe çıkamadığı dönemlerde, uzun dönemli ihtiyaçlarını depolayıp, ilk günkü tazeliğinde tüketmelerini sağlıyor.

Coronavirüsle mücadelede birlik olmanın önemine değinen LG Türkiye Başkanı Jeff Cheh, “LG Türkiye olarak, biz de “evdekal” çağrısına uymayı, zorunlu olmayan durumlar dışında evden çıkmamayı ve sosyal mesafemizi korumayı bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu zorlu süreçte, gerek hizmetlerimiz, gerek ürünlerimiz, gerekse de desteklerimizle Türk halkının ve tüketicilerimizin yanında olmayı kendimize bir borç biliyoruz. Hep birlikte, dayanışma içerisinde, bu dönemi kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tam” şeklinde konuştu.