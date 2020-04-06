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LG InstaView Buzdolabını Doldur, Bluetooth Hoperlörü Kazan

Kurumsal 04/06/2020
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LG’nin düzenlediği online yarışmayla, LG InstaView Buzdolabını 60 saniye içerisinde en fazla dolduran 3 yarışmacı, LG PK3 Bluetooh Hoperlör sahibi olacak.

 

LG Electronics (LG), evlerde eğlendirmeye devam ediyor. Birbirinden ilginç online oyunlarla katılımcıları hem eğlendiren, hem de birbirinden değerli LG ürünlerinin sahibi yapan LG, 3 Nisan – 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında, “InstaView Buzdolabı Doldur, Kazan” oyunununu başlatıyor. Oyun kapsamında, 60 saniyede en çok ürünü LG InstaView buzdolabına stoklayıp en yüksek puanı yapan 3 kişi, 699 TL değerinde PK3 Bluetooth hoparlör kazanma şansına sahip olacak. LG “Doldur, Kazan” oyununa katılmak isteyenlerin lgdoorindoor.com/ adresine girerek ücretsiz kayıt olmaları gerekiyor.

 

LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor

LG IntaView Door-in-Door™ Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile, daha fazla yiyecek depolayabilmek için tasarlandı. Şık cam paneliyle kendine hayran bırakan LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, yeni nesil teknoloji sayesinde, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının da önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView, geniş Door-in-Door™ bölmesiyle de, kullanıcılarına, hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklama imkanı tanıyor.

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