LG Üstün Teknolojiyi Deneyimleyerek Kazanmaya Davet Ediyor

LG, çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiren çamaşır makinesi LG TWINWash’ı deneyimlemek isteyen tüketicilere müthiş bir fırsat sunuyor. LG TWINWash Test Etkinliğine başvuran 5 kişi, aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkama özelliğine sahip LG TWINWash’ı kazanma şansına sahip oluyor.

LG Electronics (LG), test grubuna katılarak LG TWINWash Çamaşır Makinesini deneyimlemek isteyen tüketicilerden 5 kişiye, aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkaması ve “Steam” özelliği ile öne çıkan LG TwinWash hediye ediyor. LG test grubuna katılmak isteyenlerin 26 Nisan tarihine kadar, http://lgsteam.com/ adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor. Katılımcılar arasından “Neden LG TwinWash benim olmalı?” sorusuna en uygun ve yaratıcı cevabı veren 5 kişi LG TWINWash Çamaşır Makinesi sahibi oluyor. Katılımcılar, LG TWINWash test kampanyasına ve TWINWash ile ilgili ekstra bilgilere www.lg.com adresinden ulaşabilirler. Ayrıca, katılımcıların deneyimlerine yönelik olarak yapacakları sosyal medya paylaşımları, LG tarafından tüm kullanıcılarla paylaşılacak ve test ekibinin yorumları milyonlarla buluşacak.

LG TwinWash’la İki Yıkama Aynı Anda, Üstelik Steam Özelliği ile Bakteriler Yok Oluyor

LG TWINWash teknolojisi ile kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır grubunu yıkarken, alttaki daha küçük bölme ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam (Buhar) özelliği ise, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Steam (Buhar) özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve kot pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.