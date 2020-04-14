LG K40s Avantajlı Kampanya Fiyatıyla Turkcell Mağazalarında

LG’nin uygun fiyatlı, üstün multimedya özelliklerine sahip telefonu LG K40s Turkcell Online Mağazalarda avantajlı fiyatlarla, 1 Yıllık Ekran Değişim Garantisiyle sunuluyor. Kullanıcılar dilerlerse tarifede kalma sözü ile, LG K40s’lerini daha da avantajlı fiyata satın alabiliyorlar, dilerlerse taksit imkanından faydalanabiliyorlar.

Gelişmiş kameralarıyla dikkatleri çeken LG K40s, Turkcell Online Mağazalarında 1.499 TL’lik fiyatla sunuluyor. Tarifede kalma sözü veren tüketiciler ise, LG K40s’lerini 1.359 TL’lik avantajlı fiyatla satın alabiliyorlar. Dileyen tüketiciler, 6 – 9 ya da 12 taksit avantajından da faydalanabiliyorlar. LG K40s’lerini 12 taksitle almak isteyen tüketiciler, 12 ay boyunca ayda sadece 124.05 TL ödüyorlar. Üstelik, Turkcell Online Mağazalarda satılan LG K40s’ler 1 Yıllık Ücretsiz Ekran Değişim Garantisi sunuyor. LG K40s sahipleri, telefon ekranlarına bir zarar gelmesi halinde, ekranlarını 1 yıl boyunca ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

Kampanya 17 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Gelişmiş Kamera, Uzun Ömürlü Batarya

LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan LG K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı LG K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.