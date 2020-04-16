OLED TV Satışları 10 Milyonu Aştı

LCD TV’nin saltanatına son veren yeni nesil TV OLED, sadece 7 yılda 10 milyon adetten fazla satıldı. 19 global markaya OLED panel üreten LG Display, bu tarihi satış rakamının gururunu yaşıyor.

Global pazar araştırma şirketi Omdia'ya göre, OLED TV'lerin toplam satışı Şubat 2020’de 10.05 milyon adede ulaştı. Bu rakama, ilk büyük boyutlu panellerin Ocak 2013’te LG Display üretim hattından çıkmasından bu yana geçen 7 yılda ulaşılması ise özel önem taşıyor. Bu dönüm noktasıyla, tıpkı 2000’lerde LCD TV’nin CRT TV’nin tahtına oturmasına benzer bir durum gerçekleşmiş oldu. OLED TV, 10 milyon satış rakamını aşarak yeni nesil TV olma ünvanını taçlandırdı.

Yıllık 35 binden 3,3 Milyona

OLED paneller piyasaya sunulduğundan bu yana, her geçen yıl satışları katlanarak arttı. 2013 yılında sadece 35.000 adetle başlayan satışlar, 2017 yılına kadar kademeli olarak yılda 1.7 milyon adet satışa, ardından 2018'de 2.9 milyona ve geçen yıl da 3.3 milyona yükseldi. 2019'un dördüncü çeyreğinde, OLED panelleri dünya çapında satılan tüm ekran panellerinin (TV'ler için) yüzde 11'ini oluşturdu. Omdia, OLED’in satış hacmi payının 2023’te yüzde 23’e ve 2025’te yüzde 25’e ulaşacağını tahmin ediyor.

OLED panelindeki her piksel, renkleri üretmek için harici bir ışık kaynağına veya arka ışığa ihtiyaç duyan LCD panellerin aksine kendinden ışık yayıyor. Genellikle panelin arkasında veya kenarlarında bulunan bu aydınlatma kaynağına duyulan ihtiyaç, LCD'nin kusursuz siyah sağlayamayacağı anlamına geliyor. Diğer yandan OLED paneller, kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi sayesinde derin siyahlar oluşturabiliyor.

OLED Panellerin Tek Kaynağı LG Display

Şu an itibariyle, toplam 19 marka OLED TV üretiyor ve satıyor, ancak kullandıkları paneller tek kaynaktan geliyor: LG Display… OLED panel kullananlar arasında; LG, Skyworth, Konka ve Changhong, Sony, Toshiba ve Panasonic ve Philips gibi önde gelen markalar bulunuyor.