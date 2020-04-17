Daha Temiz Giysi ve Bulaşıklar İçin LG TrueSteam Gücü

LG, TrueSteam sistemi ile, buhardan gelen gücü kullanarak mükemmel temizlik ve hijyen sağlıyor.

İyi yaşamın sırlarından bir tanesi de, iyi bir ev hijyeni sağlamaktan geçiyor. Ev aletleri bu konuda önemli bir rol oynuyor. Bu aletler aynı anda çok fazla kıyafet ve bulaşığı tertemiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda, kullanıcılara boş zaman da yaratıyorlar. Tabi bu ağır işleri makinelere yaptırmanın bir takım dezavantajları da bulunuyor. Bunlardan en önemlisi de, kıyafet ve bulaşıkları temizlemek için gereken kimyasallar ve deterjanlar...

LG, beyaz eşya alanında yaptığı inovasyonlarla, yıllardır kıyafetleri ve bulaşıkları daha temiz hale getirmek için teknolojiler geliştiriyor. Bu teknolojileri geliştirirken de, mükemmel temizlik için daha az kimyasal ve deterjana ihtiyaç duyulmasına özen gösteriyor. LG’nin sunduğu yeniliklerden biri de; herkesin evinde su ve ısıyla kolayca yaratabileceği bir çözüm: Buhar…

Buhar oluşturmak işin kolay kısmı, asıl zorlayıcı olan onu ev aletlerine adapte etmek ve kullanılabilir kılmak. Sektöre bir çok yenilik getiren LG mühendisleri bu zorlu görevi de başarıyla tamamladı ve LG, cihazlarında buharın uygulanmasıyla ilgili bir çok patentin sahibi oldu. Tüm bunların sonucunda, LG ürünlerinin buharla güçlendirilmiş performansı, evde daha hijyenik bir yaşam için daha temiz bulaşık ve kıyafetler sunuyor.

LG, yeni nesil çamaşır ve bulaşık makinelerinde daha az deterjan kullanırken bakterileri ve mikropları gidermek için güçlü doğal buhar kullanıyor. Bulaşık makinesinde, Styler giysi bakım sisteminde ve kurutucuda öne çıkan yüksek sıcaklık TrueSteam™, doğrudan cihazda (100 santigrat dereceye kadar kaynamış su kullanılarak) oluşturuluyor ve kumaşlara nüfuz etmek, kir ve sıçramış yiyecekleri yumuşatıp temizlemek için kullanıyor. TrueSteam™ bunar teknolojisi sadece gözle görülebilecek lekeleri değil, aynı zamanda görünmeyen mikrop ve bakterileri de yok ediyor.

LG’nin bulaşık makineleri, lekesiz, temiz ve hijyenik mutfak eşyaları sağlamak için TrueSteam kullanıyor. LG’nin bu doğal ve sıhhi çözümü, yaygın ev bakterilerini1 ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri2 en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor, aynı zamanda kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor.

TrueSteam ayrıca, devrim niteliğindeki LG Styler’ın kullanıcıların favori giysilerini temizleme kabiliyetini de artırıyor. Styler, zararlı alerjenleri ve mikropları ortadan kaldırmadaki etkinliği nedeniyle Astım ve Amerika Alerji Vakfı (AAFA) ve İngiliz Alerji Vakfı (BAF) 3 gibi güvenilir kuruluşlar tarafından tanınıyor. Giysi bakım sistemi, çocukların peluş oyuncaklarını, sırt çantalarını ve daha fazlasını temizlerken, giysilerde yaygın olarak bulunan hemen hemen tüm mikropları ve bakterileri yok ediyor. 4

LG, TrueSteam serisini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Güney Kore'de TrueSteam (model RH16VS) ile yeni bir kurutucu piyasaya sürdü. Bakteri ve alerjenleri5 nötralize etmek için Styler üzerine uygulanan buhar teknolojisinden yararlanan yeni kurutma makineleri, giysilerdeki kırışıklıkları6 ve hoş olmayan kokuları da ortadan kaldırıyor.7





Sağlıklı yaşamı kucaklamak isteyen herkes için, daha hijyenik bir ev yaratmak ilk adım olarak görülüyor. LG’nin beyaz eşyaları, buhar gibi doğal çözümlerin yenilikçi uygulamasıyla, kimyasallarla sağlanmayan bir gönül rahatlığı sunuyor. Lg bunun için doğaya teşekkürü bir borç biliyor.