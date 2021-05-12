LG ThinQ Sıcak Aylara ‘Hoş Geldin’ Demenin Akıllı Yollarını Sunuyor

LG ThinQ’dan bahar temizliği için akıllı ipuçları

Kışın uzun ve soğuk ayları nihayet son buldu. Yeni renklerin ve yaşamın dünyayı canlandırdığı yenilenme zamanı olarak tanımlanan bahar, aynı zamanda detaylı bir temizlikle evleri de tazeleme ve canlandırma zamanı olarak biliniyor. LG ThinQ, bu yılki bahar temizliği için akıllı ipuçları sunuyor.

Temizliğe Bir Rutinle Başlayın

Başlamak, genellikle bahar temizliğinin en zor kısmıdır. Süreci başlatmak için, tüm bağlı cihazlara özelleştirilmiş ayarlar uygulamak ve hepsini tek bir dokunuşla çalışacak şekilde ayarlamak için ThinQ uygulamasındaki ‘Rutin’ özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, uygulamanın "Temiz Hava Modu" kullanılarak hava temizleyiciyi ve tavan fanını zahmetsizce açabilirsiniz. LG’nin cihazları yükü hafifletmek için üzerlerine düşeni yaparken, kullanıcıların ruh halini temizlik için mükemmel hale getiriyor.

Yeşil Hedefler Belirleyin

Küresel ısınmayla mücadele etmek ve bu baharda 1,5 derece hedefine ulaşmak için dünya çapındaki çabalara katılabilirsiniz.1 Hane halkının enerji tüketimini azaltmak, olumlu bir fark yaratmanın harika bir yolu ve bu yolda çalışmalara başlamak için bahar yılın ideal zamanı. Kullanıcılar, ThinQ uygulamasının Energy Dashboard'u aracılığıyla, her bir LG akıllı cihazının ne kadar enerji tükettiğini hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu da, kullanımı nerede azaltabileceklerini ve güçten tasarruf edebileceklerini görmelerini çok daha kolay hale getiriyor.

Uzaktan Kumanda ve İzleme ile Molalara Zaman Ayırın

ThinQ uygulaması ve LG'nin akıllı cihazlarıyla temizlik yapmak, kullanıcıların her şeyi kendi başlarına kontrol etmek zorunda kalmayacağı ve tüm önemli molalar için daha fazla zaman bırakacağı anlamına geliyor. Yeni sezon için çok sayıda yatak takımınız veya baharlık kıyafetiniz mi var? Bu eşya ve giysileri yıkamak uzun zaman mı alıyor? ThinQ uygulaması bir döngü biter bitmez bildirim gönderdiği için, çamaşır makinesinin veya kurutucunun ilerlemesini izlemek için çamaşır makinesinin yanına gitmeye gerek kalmıyor. Uygulama çamaşırları takip ettiğinden, kullanıcılar arkalarına yaslanıp rahatlamakta özgür kalıyorlar.

Akıllı Cihazlar için Akıllı Bakım

Kullanıcılar, yoğun temizlik yapılan bir gün boyunca LG akıllı cihazlarından birinde bir sorunla karşılaşırsa paniğe kapılmaya gerek kalmıyor. Her ikisi de ThinQ uygulamasından erişilebilen Akıllı Teşhis özelliği, kullanıcıların bakım teknisyenini aramak veya beklemek zorunda kalmadan sorunları tanımlamasına ve çözmesine yardımcı oluyor. ThinQ uygulaması, kullanıcılara çamaşır makinesinde ne zaman çok fazla deterjan kullanıldığını ve daha verimli çalışma için buzdolabındaki su filtresinin ne zaman değiştirileceğini bile söyleyebiliyor.

LG'nin akıllı cihazları ve ThinQ uygulaması hakkında daha fazla bilgiyi https://www.lg.com/tr adresinden öğrenebilirsiniz.