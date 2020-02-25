LG Türkiye, İklimlendirme ve Enerji Çözümlerinde Bayilik Sistemine Ağırlık Verecek

LG Electronics (LG)iklimlendirme ve enerji çözümleri alanındaki yeni ürünlerinin yanı sıra, 2020 strateji ve yapılanma planlarını Antalya’da düzenlediği bir toplantıyla iş ortaklarına anlattı. LG, 2020’de çevreci bakış açısıyla geliştirdiği, Enerji verimli, üstün ısıtma ve soğutma kapasiteli ürünlerini son kullanıcıya bire bir temas ederek anlatmak amacıyla, bayilik sistemine ağırlık vererek Türkiye’nin dört bir yanında bayilik yapılanmasına gidecek.

LG Electronics (LG), Antalya’da düzenlediği toplantıda iklimlendirme ve enerji çözümleri alanındaki iş ortaklarıyla bir araya geldi. Başta, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana olmak üzerefarklı şehirlerden 97 iş ortağı ve bayiinin katıldığı toplantıyaa LG Electronics Türkiye’den İklimlendirme ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park, Bireysel ve Ticari Klima Satış Müdürü Vedat Şahin, Ticari Klima Satış Müdürü Süleyman Çavuşoğlu, Ticari Klima Satış Müdür Yardımcısı Emrah Akdeniz, ve Ticari Klima Satış Müdür Yardımcısı Hakan Salihoğlu katılarak hem sektör değerlendirmesi yaptılar, hem de LG Türkiye’nin iklimlendirme ve enerji çözümleri alanındaki 2020 planlarından bahsettiler.

LG İklimlendirme Sistemleri Alanında, 2020’de Bayilik Sistemiyle Büyüyecek

Toplantıda söz alan LG Electronics Türkiye Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James Park, “Ar-ge çalışmalarımız sonucu ürettiğimiz, maksimum ısıtma ve soğutma kapasiteli, enerji verimli ürünlerimizi , sizlerin desteğiyle tüketicilerimizle buluşturmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada, artık bizlere daha çok görev düşüyor. LG olarak tüketicilerimize direkt dokunmak amacıyla yeni dönemde yapılanmamızı biraz daha farklılaştırarak, bayilik sistemine ağırlık vereceğiz. Bayii kanadımızı güçlendirecek, pazarlama aktivitelerine ve promosyonlara ağırlık vereceğiz” dedi.

Bireysel ve Ticari Klima Satış Müdürü Vedat Şahin ise, 2020 yılında tüketicilerle daha fazla bir arada olacakları projeler planladıklarını belirterek “2020 yılı LG Electronics İklimlendirme ve Enerji Çözümlerinin tüketicileri ile bir arada geçireceği bir yıl olacak. Tüketicilerimize direkt hitap edeceğimiz bir çok aktivite planladık, sektördeki gücümüzü bire bir iletişimle anlatacağız. 2020 iş planımızdaki değişimin verdiği heyecanla karşılıklı etkileşimin getireceği kazançlı bir plan yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

LG’den Her İhtiyaca Uygun İklimlendirme Çözümleri

Hem bireysel, hem de ticari iklimlendirme çözümleri alanında yeni ürünlerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, LG’nin çevre sorumluluğu bilinciyle, enerji verimli, yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesine sahip ürünleri tanıtıldı. LG’nin 2020 İklimlendirme ve Enerji Çözümleri alanında Therma V ve Multi V Klimalar,Yarı Ticari Klimalar Ev Tipi Split Klimalar bulunuyor.

LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi THERMA V Monoblok ve Split Isı Pompası, kullanım sıcak suyu, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V R32 Monoblok ve Split Isı Pompası, enerji verimliliği,kolay kontrol, Wi-Fi gibi ileri teknoloji özellikleriyle kullanıcı memnuniyetini garanti ediyor.

VRF sistemli MULTI V ise, VRF'nin verimliliği için hayati öneme sahip olan LG'nin en güçlü invertör kompresörleri ile güçlü ve güvenilir bir çözüm sunuyor. LG invertör teknolojisi, her koşulda maksimum verim, geniş frekans aralığında çalışma imkanı ve gelişmiş bir kompresör güvenilirliği sağlıyor.

Salon tipi ve tavana gizlenmiş üniteleriyle her ortama uyum sağlayan LG Ticari Klimalar ise, akıllı inverter özelliği, sağladığı enerji tasarrufu ve üst düzey enerji verimliliği ile dikkatleri çekiyor. Güçlü ısıtma ve soğutma kapasiteleriyle gerçek bir konfor sunuyor.