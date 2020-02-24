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LG 2020 K Serisi ile Üst Düzey Kamera Performansı Sunuyor

Kurumsal 02/24/2020
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LG 2020 K Serisi ile Üst Düzey Kamera Performansı Sunuyor

 

LG’nin 2020 K Serisi, Dörtlü Kamerasıyla Geliştirilmiş Multimedya Deneyimi Sunuyor.

 

LG Electronics (LG), K61, K51S ve K41S’ten oluşan 2020 K Serisini tanıttı. Seri, geliştirilmiş kameraları, multimedya fonksiyonları ve geliştirilmiş çok yönlü performansıyla birinci sınıf kullanıcı deneyimini uygun fiyatla sunuyor. LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında ilk kez sunulan gelişmiş özelliklere de sahip olan üç yeni telefon, günümüzün ultra rekabetçi pazarında bile cazip seçenek oluşturuyor.

 

Serideki tüm telefonların, yüksek çözünürlüklü bir ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde bir ilk olan bir makro mercekten oluşan kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunuyor. K61’de bulunan 48MP’lik ana lens, bir LG akıllı telefonda sunulan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine sahip. K51S'deki 32MP’lik kamera ise, gelmiş geçmiş tüm LG telefonlardaki piksel sayısının üzerine çıkıyor. LG K Serisinin sunduğu, her duruma uyacak kameralarla, anın büyüsünü yakalamak son derece kolay ve eğlenceli bir hal alıyor.

 

K61 süper keskin 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision ekran sunarken LG K51’in biraz daha dar 6,5 inç 20: 9 HD + FullVision ekranı bulunuyor. LG K41S ise 6.5 inç 20: 9 HD + FullVision ekrana sahip. Her üç 2020 K serisi telefon da, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için öncekilerden daha ince çerçevelere sahip ve sinematik orantılı ekranlarla tasarlanmış durumda.

LG K serisi, kulaklıklarla gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için sağlam 4.000mAh pili, DTS: X 3D Surround Sesi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G standardı ile akıllı telefon deneyimini sıradan telefondan üstün multimedya özellikli telefona yükseltmek isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

 

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Ürün Stratejisi Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chang Ma, “LG K serisinde ileri teknolojiyi rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. K serisi telefonların, tüketicilerin gerçekten takdir ettiği özellikler sunan, en rekabetçi akıllı telefonlar serisinden biri olacağına inanıyoruz” dedi.

 

LG 2020 K, serisi ikinci çeyrekten itibaren Amerika’da, ardından Avrupa ve Asya’daki önemli pazarlarda piyasaya sürülecek.

 

Temel Özellikler:

LG K61

  • Çip: 2.3 GHz Octa-Core
  • Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
  • Hafıza: 4GB RAM / 64 or 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
  • Kamera:
    • Arka: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Macro / 5MP Depth Sensor
    • Ön: 16MP Standard
  • Pil: 4,000mAh
  • Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
  • Network: LTE / 3G / 2G
  • Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  • Renk: Titanium / White / Blue
  • Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Onaylı

 

LG K51S

  • Çip: 2.3 GHz Octa-Core
  • Ekran: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display
  • Hafıza: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)
  • Kamera:
    • Arka: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor
    • Ön: 13MP Standard
  • Pil: 4,000mAh
  • Boyut: 165.2 x 76.7 x 8.2mm
  • Network: LTE / 3G / 2G
  • Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  • Renk: Titanium / Pink / Blue
  • Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Onaylı

 

LG K41S

  • Çip: 2.0 GHz Octa-Core
  • Ekran: 6.5-inch 20:9 HD+ FullVision Display
  • Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)
  • Kamera:
    • Arka: 13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor
    • Ön: 8MP Standard
  • Pil: 4,000mAh
  • Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm
  • Network: LTE / 3G / 2G
  • Bağlanabilirlik: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
  • Renk: Titanium / Black / White
  • Diğer: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Onaylı
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