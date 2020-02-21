Akıcı Oyun ve Hızlı Zafer İçin: LG UtraGear Oyun Monitorü

LG, 240Hz Yenileme Hızıyla, IPS'ye Yeni Nesil Oyun Hızı Sağlıyor Gelişmiş Monitörü 27GN750-B’yi Mart başında Türkiye pazarına sunuyor.

27” Full HD (1920* 1080) NVIDIA G-SYNC uyumlu Adaptive-Sync, sRGB %99 ile IPS ve HDR 10 özellikleriyle dikkat çekiyor.

LG Türkiye oyun meraklılarına sunduğu yeni UltraGear Oyun Monitörü ile, zafere giden yolu hızlandırıyor. LG’nin heyecan verici oyun deneyimi sunan, genişletilmiş UltraGear ™ 1 milisaniye IPS NVIDIA® G-SYNC® oyun monitörleri Mart başında Türkiye’de satışa sunulacak.

En popüler oyunlara yanıt verebilecek yüksek performanslı işlevlere sahip güçlü bir oyun monitörü olan UltraGear, IPS 1ms(GTG) 240 Hz yüksek yenilenme hızı, G-Sync uyumlu Adaptive-Sync teknolojisi, sRGB %99 ile IPS HDR10 renk gamıyla öne çıkıyor. LG UltraGear monitörler, şaşırtıcı tepki kalitesiyle ve tepki süresi ile en tempolu oyunlarında zafer için gerekli hızı sağlıyor, kararan ve titreşen ekranlara son veriyor. Olağanüstü hız için tasarlanan 27GN750 UltraGear Oyun Monitörü, üstün hızı ile, oyuncuların ekranda anında işlem yapmasına olanak tanıyor, gerçeküstü bir görsel akıcılıkla, hızlı hareket eden nesneleri daha net bir şekilde gösteriyor.

Gerçeküstü Renk Doğruluğu

%99 sRGB’ye sahip IPS ekran, olağanüstü renk doğruluğu ve daha geniş izleme açısı sağlayarak oyun esnasında çok daha canlı sahneler oluşturmak için yüksek kaliteli bir renk ortaya koyuyor. 27GN750 UltraGear Oyun Monitörü, doğru renk reprodüksiyonu sağlamak için Nano IPS teknolojisini kullanan ve DCI-P3 renk alanının yüzde 98'ini kapsayan geniş bir renk gamı sunuyor.

Yırtılma, Takılma Olmadan Oyun Keyfi

Gerçekçi Full HD görüntüler üreten monitör, HDR10 desteği ve NVIDIA G-SYNC uyumlu ve uyarlamalı senkronizasyon ile, düzensiz yırtılma yapmayan ve takılmayan görseller sayesinde, oyuncular için mükemmel bir performans dengesi sağlıyor. Titreşimsiz, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve 240 Hz yenileme hızı ile ultra hızlı tepki süresi sayesinde, UltraGear Nano IPS monitörleri, oyuncuların eylemi yaşamalarını sağlıyor. Monitör ayrıca, FPS oyunlarında doğruluğu artırmak için tasarlanan Dynamic Action Sync modu, Black Stabilizer ve Crosshair gibi oyunlara özel seçenekler içeriyor.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ve Siyah Dengeleyici LG UltraGear’da

Dinamik Hareket Senkronizasyonu sayesinde giriş gecikmesinin en aza indirilmesiyle oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor, siyah dengeleyici ile en karanlık yerlerde bile detayları net bir şekilde görüp, hız kesmeden oyuna devam edebiliyorlar. 27GN750 UltraGear Oyun Monitörü’nün üç yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım ve tabanı, ekranın eğimini, yüksekliğini ve dönüşünü değiştirmek için ayarlanarak oyuncuların oyunu daha rahat oynamasına yardımcı oluyor.