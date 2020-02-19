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Hastalığa Yol Açan Bakterilerden LG Steam Özellikli Çamaşır Makinesiyle Korunun

Kurumsal 02/19/2020
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LG “Steam” özellikli çamaşır makineleri, enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9’a varan oranda yok ediyor.

LG’nin “Steam” teknolojisine sahip çamaşır makineleri bu özelliği ile tüketicileri hem alerjilerden, hem de dönemsel enfeksiyonlardan koruyor, sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor. LG “Steam” özellikli çamaşır makineleri, bu üstün özelliği nedeniyle, özellikle çocuğu olan ya da kalabalık yerlerde çalışan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

 

Enfeksiyona neden olan bakterileri ve alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok ettiği, İngiliz Alerji Derneği ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks’ten de tasdik edilen LG “Steam™” özellikli çamaşır makineleri, özellikle enfeksiyon salgınlarının çoğaldığı dönemlerde tercih ediliyor.

 

Bakterilerin ve ev akarlarının yok edilebilmesi için bulundukları ortamın tamamına eşit ısı vermek gerekiyor. LG “Steam™” özellikli çamaşır makineleri de, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri yüzde 99,9’luk oranda ortadan kaldırıyor. “LG Steam™ özelliğine sahip çamaşır makinelerinde bulunan buhar jeneratörü suyu buhara dönüştürerek yıkama teknolojisini bir adım ileriye taşıyor. Steam™ özelliğinde, yıkama sırasında buhar, deterjan ile karıştırılıyor, üstün çözülme sağlanıyor ve bu karışımın ürünün liflerine derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Böylelikle ortaya mükemmel bir yıkama performansının yanı sıra, bakteri ve alerjenlerden arınmış, hijyenik çamaşırlar çıkıyor.

 

 

Yeni nesil LG çamaşır makineleri ayrıca, daha hızlı ve daha iyi sonuç elde etmek amacıyla, yapay zekalı AI DD™ teknolojisi ile, makineye konan her bir yükün ağırlık ve kumaş özelliklerini belirleyerek derinlemesine ve hassas temizlik sağlıyor. Bu da, yıkama esnasında kıyafetlerin uğradığı zararı yüzde 16’ya kadar azaltarak, gardırop ömrünü uzatıyor.

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