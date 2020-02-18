LG Büyük Ekran NanoCell TV’ler Şimdi LG Q60 Telefon Hediyeli

Büyük Ekran NanoCell TV deneyimine geçmeyi düşünenlere LG’den Şubat ayına özel fırsat! LG, 13-29 Şubat tarihleri arasında 75 ve 86 inç NanoCell TV alan tüketicilere LG Q60 akıllı telefon hediye ediyor.

LG, 13-29 Şubat 2020 tarihleri arasında, 75SM8610PLA, 75SM9000PLA, 86SM9000PLA model LG NanoCell TV satın alan tüketicilere, yapay zeka destekli kamerası ve üstün performansı ile öne çıkan LG Q60 akıllı telefon hediye ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine NanoCell TV’lerinin kurulumunu yaptırmaları ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki “LG Büyük Ekran NanoCell TV – Q60 Telefon” kampanyası katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Canlı Renkler, Olağanüstü Seyir Keyfi: LG NanoCell TV

Derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesine sahip olan LG NanoCell TV’ler renk saflığını artırmak için, donuk renkleri filtreleyen, yaklaşık 1nm nanopartikülleri uyguluyor. Böylece saf, canlı ve gerçeğe en yakın renkler üreterek, olağanüstü bir seyir keyfi yaşatıyor. NanoCell teknolojisi ile televizyonlar, bulunduğu yer fark etmeksizin en geniş açıdan bile gerçekçi bir görsel deneyim yaşatırken renkler, geleneksel televizyonların aksine her açıdan, ön cepheden seyredermiş gibi gözüküyor. Geleneksel televizyonlarda 60 derecelik bir seyir açısından renk skalasının boyutu yüzde 50 azalırken, NanoCell teknolojiye sahip televizyonlarda hiçbir kayıp yaşanmıyor.

Yapay Zeka Destekli Kamera

Kampanya kapsımında hediye edilecek LG Q60, üç farklı arka kamerası ve kameraların sunduğu yapay zeka desteği ile özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada video paylaşmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. 16MP PDAF kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çeken LG Q60’ın süper geniş açılı kamerası, 120 derecelik görüş alanıyla geniş alanları ve kalabalık grupları tek kareye sığdırıyor. Derinlik Sensörü ise, fotoğraftaki kişi ya da objelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. LG Q60 ayrıca, 6,26’’ HD+ FullVision ekranıyla olağanüstü bir ekran kalitesi ve boyutunun yanı sıra, sinematik DTS:X 3D Surround ses ile, çok boyutlu premium sinema ses kalitesi sunuyor. LG Q60 ayrıca, tek tuşla Google Asistan’a bağlanabilme ve Youtube’da canlı yayına geçebilme özelliği ile de ön plana çıkıyor.