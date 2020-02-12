LG’den Çamaşır Makineleri İçin Dijital Kılavuz

LG, Instagram ve Facebook üzerinden yayınladığı kılavuzla, tüketicilere çamaşır makinesi sembollerini bir kez daha hatırlatıyor. Sembolleri bilip, yıkama programını bu sembollere uygun olarak seçmek, çamaşırların daha uzun süre yeni kalmasını sağlıyor.

LG, yıkama sembolleri ile uğraşmak istemeyen tüketiciler için ise, yapay zeka sayesinde çamaşırın cinsi ve miktarını belirleyip, uygun yıkama programı seçen akıllı LG çamaşır makinelerini öneriyor.

LG, Instagram ve Facebook üzerinden yayınladığı dijital kılavuzla, giysilerin üzerinde yer alan yıkama sembollerinin ne anlama geldiğini tüketicilere hatırlatıyor. Sevdikleri giysileri, bu sembollerin ifade ettiği biçimde yıkayan tüketiciler, giysilerindeki yıpranma, çekme ve renk solmalarını engellemiş oluyor, böylelikle daha uzun süre ilk günkü halini koruyan kıyafetlere sahip olabiliyorlar.

LG, diğer yandan, günlük hayatın koşturması içerisinde giysileri ayırmaya, üzerlerindeki sembollere uygun yıkama programı ve deterjan seçmeye vakti ve enerjisi olmayan tüketiciler için yapay zeka özellikli LG çamaşır makinelerini öneriyor. Akıllı Çamaşır Makineleri, derin öğrenme teknolojisi ile, çamaşırların ağırlığını otomatik olarak algılayıp kumaş yumuşaklığını doğru bir şekilde değerlendirerek, en doğru yıkama programını seçiyor, özenli bir yıkama sağlıyor. Böylelikle, her seferinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor ve kumaş hasarı oluşumunu yüzde 18 azaltarak, kıyafetlerin ömrünü uzatıyor.

Yeni LG çamaşır makinelerinde bulunan Steam Plus özelliği, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, özel bir sterilizasyon döngüsüyle, alerjenleri nötralize ediyor. Buhar teknolojisine sahip LG çamaşır makinlerinde yıkanan çamaşırlardaki alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarları ve enfeksiyonlara neden olan bakteriler yüzde 99,9’a varan oranda yok ediliyor. Böylelikle, buhar teknolojisine sahip LG çamaşır makinesi kullananlar sevdiklerini hem alerjenlerden korumuş oluyor, hem de mükemmel temizliğin keyfini çıkartıyor. Ayrıca, Wrinkle Care özelliği ise, rahatsız edici kırışıklıkların yüzde 30'unu gideriyor.

Tüketiciler dijital kılavuz videolarını LG Türkiye’nin Instagram ve Facebook hesaplarından izleyebilirler.