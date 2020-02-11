LG’den Sevgililer Günü Sürprizi; LG K40s, Sevgililer Gününe Özel 999 TL

LG’nin uygun fiyatlı, üstün multimedya özelliklerine sahip telefonları LG K40s Sevgililer Gününe özel 999 TL’ye satılıyor. 8 – 14 Şubat tarihleri arasında, sadece Turkcell Mağazaları’nda düzenlenen kampanya, teknoloji severlerin yüzünü güldürüyor.

LG Electronics (LG), Sevgililer Gününe özel kampanyayla, üstün multimedya deneyimi sunan K40s’lerin fiyatını, sadece Turkcell Mağazaları’na özel, 999 TL’ye indirdi. Kampanya, 14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.

LG K40s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan LG K40s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihaz, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı LG K40s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.