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LG Türkiye’nin Ülke Başkanı Jeff Cheh Oldu

Kurumsal 02/07/2020
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Teknoloji lideri LG Electronics (LG), Jeff (Jinhak) Cheh’in LG Türkiye Ülke Başkanı olarak atandığını duyurdu.

 

LG Electronics (LG), Türkiye’deki operasyonlarının başına Jeff Cheh’i getirdi. Uzun yıllardır LG Electronics bünyesinde görev yapan Jeff Cheh, Türkiye’ye Ülke Başkanı olarak atanmadan önce, Kore’de, LG Mobil İletişim Şirketi’nde, Yurt Dışı Pazarlardan Sorumlu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Cheh’in sorumluluk alanında ise, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Asya Pasifik Ülkeleri bulunuyordu.

 

 

Kore’de bulunan Sogang Üniversitesi’nde işletme eğitiminin ardından, Finlandiya, Helsinki Üniversitesi’nde MBA yapan Jeff Cheh, LG Electronics bünyesine Singapur, Malezya ve Tayland Ülke Müdürü olarak katıldı. Ardından LG Electronics Kanada CEO’su olarak sorumluluğunu yürüttü ve akabinde İsveç Ülke Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılında LG Mobil Şirketi’nin Ortadoğu Asya ve Çin Pazarlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Kore’ye geri dönen Cheh, şimdi LG’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışacak.

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