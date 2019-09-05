LG, Yapay Zeka ile Ev Konforunu Her Yere Nasıl Taşıyacağını Anlatacak

LG “Geliştir, Bağlan ve Aç” stratejisi üzerinden yeni bir dönüşüm sunuyor

Berlin'deki IFA 2019'u başlatmak için düzenlenen bir panelde, LG Electronics Başkanı ve Teknoloji Müdürü Dr. I.P. Park, şirketin AI destekli bir gelecek vizyonunu “Her Yer Eviniz” başlıklı sunumuyla paylaştı. LG’nin AI stratejisi olan “Geliştir, Bağlan ve Aç (Evolve, Connect and Open)”ın üç ayağına hitap eden panelde Dr. Park, uzman konuk panelistler eşliğinde, AI ve bağlantıdaki yeniliklerin evin nosyonunu ön kapının ötesindeki tüm yaşam alanlarına nasıl taşıdığını açıkladı.

Panelin merkezinde, LG’nin AI ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, AI tabanlı bir ekosistem için birleşik bir vizyon altında Wi-Fi ve IoT özelliklerine sahip olanları bir araya getiren akıllı cihazların markası olan LG ThinQ vardı. Dr. Park, LG ThinQ'nun evrimini göstermek için, izleyicileri, robot süpürgelerin köşelerde ve engellerde sıkışıp kalmamalarını sağlayan akıllı bir öğrenme konsepti ile de tanıştırdı. Bu tür yenilikler, LG’nin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü AI cihazlar için LG Neural Engine kullanan, tescilli AI çipi sayesinde kolaylaşıyor.

Aynı zamanda, tüketicilerin hayatlarına daha fazla dijital temas noktası bağlamak için LG, kullanıcı tanıma etkileşimi modlarını ses tanımanın ötesinde çeşitlendirmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmalar, buluta bağlı bir görüş sensörü olan “ilave görme akıllı modülü” olarak tanımlanan Vision Pack gibi yenilikleri içeriyor. Dr. Park aynı zamanda, giyim eşyalarını görsel olarak tanıyan ve buna göre tavsiyelerde bulunabilen “Vision Pack”e sahip LG Styler’ı da gösterdi. Dr. Park aynı zamanda, kullanıcıların gerçeğe uygun avatarlarını oluşturmak için 3D kameralarla ölçüm yapan akıllı ayna LG ThinQ Fit’i de tanıttı.

Dr. Park, konuşmasında ortaklığa ve işbirliğine açık olmanın önemini vurguladı, LG’nin platformlarını başkalarına açma konusundaki yatırımının, daha geniş kapsamlı uyumluluk ve yenilik çeşitliliğinin anahtarı olduğunu söyledi. LG, bu felsefeyle tutarlı bir şekilde, yakın zamanda LG ThinQ platformunu (http://deepthinq.developer.lge.com) AI teknolojisinin gelişimini hızlandırmak için dış ortaklar ve geliştiriciler için kullanılabilir hale getirdi.

Panelde, AI teknolojisinin derinlemesine araştırılması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için nasıl uygulanabileceği ile ilgili olarak teknoloji sektörünün farklı köşelerinden yetkin kişiler yer aldı. Konuk konuşmacılar arasında, EMEA genelinde şirketin 5G stratejisinden sorumlu olan Qualcomm Teknoloji Başkan Yardımcısı Dino Flore; Alpha’nın yanı sıra, ünlü bir Fütürist ve İnovasyon Şefi olan Maurice Conti ve Ralph Wiegmann, iF Uluslararası Forum Tasarımı CEO'su Ralph Wiegmann da vardı.

Dr. I.P. Park panelde “Geliştir, Bağlan ve Aç, yaşamı ölçülebilir şekilde daha iyi hale getirecek AI için standartlarımızdır. Bu, sadece şu an yaptığımız işi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda temelde yaşadığımız ve düşündüğümüzü de değiştiriyor” şeklinde konuştu.

Messe Berlin Group Genel Müdür Yardımcısı ve IFA Genel Direktörü Jens Heithecker “Tüketici teknolojisindeki en önemli gelişmelerden birini LG’yle birlikte tekrar ele aldığımız için şanslıyız. IFA izleyici kitlesi AI ile ilgili her şeyle inanılmaz bir şekilde ilgileniyor ve AI’nın en güçlü savunucularından birinin yolundan geçenleri bilip anlamaları çok önemli” dedi.

Bu hafta Messe Berlin'de, Salon 18'deki LG standını ziyaret edenler, LG'nin daha gelişmiş bir yarın için akıllı bağlantılı yaşam tarzı çözümleriyle tasarlanan LG ThinQ Home uygulamasını deneyimleyebilecekler.