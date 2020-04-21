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LG’den Serin Bir Esinti: DUALCOOL Klimalar

Kurumsal 04/21/2020
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LG her ortama uyum sağlayacak şıklıktaki DUALCOOL Klimalar ile, sadece doğal bir serinlik keyfi sunmakla kalmıyor, enerji tasarrufunu da sağlıyor.

 

LG Electronics (LG), DUALCOOL Klimalar ile doğal ve temiz serin hava sunuyor. Şık ve ince tasarımıyla göze çarpan LG DUALCOOL Klimalar, gürültüsüz çalışması ve enerji tasarrufu sağlamasıyla da yaz aylarında serinlemek isteyenlerin favorisi oluyor. LG DUALCOOL Klimalarda bulunan 3 milyondan fazla iyon sadece klimadan geçen havayı değil, aynı zamanda üniteyi saran zararlı maddeleri ve kokuları da gideriyor. Kullanıcılara tertemiz, doğal bir hava sağlıyor.

 

İnce Tasarımıyla Her Yerde Şık

LG DUALCOOL Klima, ince ve modern tasarımı sayesinde her ortama uyum sağlıyor. LG DUALCOOL sahipleri, LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden istedikleri zaman istedikleri yerden klimalarına erişebiliyor, ev dışındayken bile, çalıştırıp kapatabiliyorlar.

 

Daha Az Enerjiyle Daha Fazla Soğutma

LG DUALCOOL Split Klima, LG'nin gelişmiş DUAL Inverter Kompresör™ kullanımıyla, daha az enerjiyle daha hızlı ve yüksek performanslı soğutma sunuyor. Comfort Air moduyla da, klimanın kanatlarının optimum açıya ayarlanmasını sağlıyor. Böylelikle, soğuk havanın doğrudan kişiye gelmesi yerine odanın etrafında dolaşması sağlanıyor. Bu özellik, kullanıcılar hem daha konforlu hissetmesine, hem de sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor.

 

 

10 Yıl Garantili, Dayanıklı ve Sessiz Klimalar

LG Dual Inverter Kompresör™ klimaların daha hızlı soğumasını, daha uzun süre dayanmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlayarak, klimalardaki geleneksel gürültü sorununu çözüyor. Yüksek sıcaklıkta çalışacak şekilde dizayn edilerek üretilen LG DUALCOOL klimaların 10 yıllık kompresör garantisi bulunuyor.

 

Sadece Doğal Değil, Arındırılmış, Sağlıklı Hava

DUALCOOL Split Air Conditioner'ın içine yerleştirilmiş olan LG Hava Arındırıcı Sistem, üç aşamalı bir işlemde ilk olarak, sensör zararlı hava kaynaklı maddelerle birlikte toz parçacıklarını tespit ediyor. Daha sonra, İyon Difüzörü, parti hücrelerine bağlanan beş milyondan fazla negatif iyon üretiyor. Son olarak da, pozitif yüklü Mikro Toz filtresi, kolayca filtreleme sağlıyor.

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