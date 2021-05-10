Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Yenilenen MUBI Uygulaması LG Smart TV’lere Eklendi

TV Ses Video 05/10/2021
Print



Sinemaseverler MUBI’nin özenle oluşturulmuş seçkisinde yer alan yüzlerce film arasından dilediklerini, LG Smart TV’lerin üstün görüntü ve ses kalitesi eşliğinde izleyebilecek.

 

En yeni yönetmenlerden en çok ödül kazananlara, dünyanın her yerinden, birbirinden güzel, heyecanlı, inanılmaz filmlerden oluşan ve özenle hazırlanmış bir koleksiyonu üyelerine sunan MUBI, LG Smart TV uygulamasının yeni sürümünü yayınladı.

 

webOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2016-2020 model LG Smart TV’lerde güncellenen yeni MUBI uygulaması, geçerli modellerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü "Sihirli Kumanda"sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile MUBI'ye erişim kolay ve eğlenceli hâle gelecek.

 

Dünya çapında 190 ülkede 10 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğu olan MUBI, Türkiye’den ve dünyadan sinema sanatının en taze ve heyecan verici örneklerinin yanı sıra, Charlie Chaplin, Éric Rohmer, Agnès Varda, Nuri Bilge Ceylan gibi büyük ustaların zamansız klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede film seçeneği sunuyor.  MUBI Sunar kapsamındaki bazı yeni ve gelecek filmler arasında, Kelly Reichardt’tan İlk İnek, Xavier Dolan’dan Matthias ve Maxime, Pablo Larraín’den Ema, Luca Guadagnino’dan Suspiria, Reha Erdem’den Seni Buldum Ya!, Azra Deniz Okyay’dan Hayaletler ve Ümit Ünal’dan Aşk, Büyü Vs. yer alıyor.

 

LG’nin ödüllü Smart TV arayüzü webOS, zengin içeriği ve kullanıcı dostu özellikleri ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Kullanımı kolay ve rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu ile Smart TV deneyimini kolaylaştıran LG TV’ler Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

 

LG TV’ler hakkında daha fazla bilgi için : https://www.lg.com/tr/tv

MUBI hakkında daha fazla bilgi için : https://www.mubi.com

Listeye Geri Dön