Bir zamanlar bu boyutta bir ekran sadece ev sinemalarına ayrılmıştı, ancak OLED ekranların ve daha yüksek çözünürlüklerin ilerlemesi sayesinde, bu devasa televizyonlar artık dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarında bulunabiliyor.







88 inçlik bir televizyon satın alsanız bile, model 4K veya daha yüksekse bu boyut için mükemmel televizyon izleme mesafesi sadece 1,8 metrenin biraz üzerindedir. Yeterli alanınız olduğu sürece, mümkün olduğunca büyük bir şey seçememeniz için hiçbir neden yok. Elbette, bunu söyledikten sonra, ekran yüksekliğini de hesaba katmalı ve televizyon ekranının ortasının göz hizasının hemen altında olduğundan emin olmalısınız.







Daha önce, özellikle koltukların doğrudan televizyonun önünde olmadığı geniş bir alanda, izleme açısını da hesaba katmanız gerekirdi. Ancak OLED ekranlar, büyük izleme açılarında bile parlaklıkta bozulma olmadan izlenebilir. Bu nedenle, geriye kalan tek şey sizin için hangi seçeneğin doğru olduğunu keşfetmektir.







65 inçlik bir ekran istiyorsanız, LG QNED86 MiniLED 4K Akıllı TV daha sıkı bir bütçeye sahip olanlar için harika bir seçenektir. Tüm içeriğin optimize edilmesini ve böylece görüntü kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan bir alpha 8 AI İşlemci Gen2'ye sahiptir.







65 inç LG OLED evo G5 4K Akıllı TV hem film severler hem de oyuncular için idealdir. Alpha 11 AI İşlemciye sahip olan bu model, derin öğrenme, grafikler ve hız yoluyla deneyimi yeniden tanımlıyor. AI yetenekleri, benzersiz zevkinize göre uyarlanmış görüntü ve ses ayarları oluşturarak ve bunları profilinize kaydederek yeni bir özelleştirme düzeyi sunar. Bütçeniz daha da fazla yetiyorsa,hem film severler hem de oyuncular için idealdir. Alpha 11 AI İşlemciye sahip olan bu model, derin öğrenme, grafikler ve hız yoluyla deneyimi yeniden tanımlıyor. AI yetenekleri, benzersiz zevkinize göre uyarlanmış görüntü ve ses ayarları oluşturarak ve bunları profilinize kaydederek yeni bir özelleştirme düzeyi sunar.