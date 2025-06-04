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Faydalı İpuçları
TV Boyutları Nasıl Ölçülür ve Okunur?
Bu faydalı kılavuz, bir TV ekranının nasıl ölçüleceğini ve herhangi bir oda için mükemmel görüntüleme yüksekliği ve mesafesini bulmak için TV boyutlarını nasıl okuyacağınızı öğretecektir.
TV Boyutları Nasıl Ölçülür ve Okunur?
TV boyutları söz konusu olduğunda, genellikle “ne kadar büyükse o kadar iyidir” varsayımı yapılır. Peki bu gerçekten doğru mu? Bu rehberde TV ekranının nasıl ölçüldüğünü ve boyutların (inç ve cm cinsinden) nasıl okunduğunu öğrenerek, her alana uygun doğru televizyonu seçebilirsiniz.
• TV’lerin gerçek boyutlarını ve ideal oturma mesafesini keşfedin
• Mükemmel izleme mesafesini bulmak için bu formülü kullanın
• Göz yorgunluğunu azaltmak için TV'yi yerleştirmeniz gereken ideal yüksekliği öğrenin
• 32, 40, 42 ve 43 inç TV’lerin gerçek boyutları
• 48, 49, 50, 55 ve 60 inç TV’lerin gerçek boyutları
• 65, 70, 75, 77 ve 88 inç TV’lerin gerçek boyutları
TV Boyutları Nasıl Okunur ve İzleme Mesafesi Nasıl Belirlenir?
Ekran büyüdükçe izleme deneyimi daha mı iyi olur? Her zaman değil. İzleme deneyimi, odanın büyüklüğüne ve TV’nin boyutuna bağlıdır. Çok yakından izlemek göz yorgunluğuna neden olabilirken, çok uzakta olmak da görüntüyü net görememenize neden olabilir.
TV Boyutları Nasıl Ölçülür?
TV boyutları, ekranın bir köşesinden çaprazındaki diğer köşesine kadar ölçülür (çerçeve hariç). Örneğin, 55 inçlik bir TV’nin ekranı köşeden köşeye yaklaşık 140 cm’dir. Ancak genişlik ve yükseklik, ekranın en-boy oranına ve tasarımına göre değişiklik gösterebilir.
TV Boyutu ve Tavsiye Edilen İzleme Mesafesi Tablosu
En uygun izleme mesafesini bulmanıza yardımcı olacak TV boyutunu hesaplamak için bir formül var. Bunu aşağıdaki TV ölçüm tablosunda bulabilirsiniz.
TV Boyutu
Genişlik
Yükseklik
Çapraz
Tavsiye Edilen İzleme Mesafesi
32 inç
75 cm
45 cm
81.28 cm
1.34 m
40 inç
90 cm
50 cm
101.6 cm
1.68 m
42 inç
93 cm
52 cm
106.68 cm
1.76 m
43 inç
97 cm
56 cm
109.22 cm
1.81 m
48 inç
108 cm
63 cm
121.92 cm
2 m
49 inç
110 cm
64 cm
123 cm
2 m
55 inç
123 cm
71 cm
139.7 cm
2.3 m
60 inç
134 cm
77 cm
152.4 cm
2.5 m
65 inç
145 cm
83 cm
165.1 cm
2.7 m
70 inç
157 cm
91 cm
177.8 cm
2.9 m
75 inç
168 cm
95 cm
190.5 cm
3.15 m
86 inç
194 cm
111 cm
218.4 cm
3.6 m
TV'yi Nerede Konumlandırmalı?
Genel olarak, TV’nin ortası göz hizasında veya biraz altında olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu, göz kaslarının daha az yorulmasını sağlar. Uzmanlar genellikle ekranın merkezinin yerden 1 metre yükseklikte olmasını önerir. Ancak koltuk yüksekliği veya oturma şeklinize göre bu değişebilir. Yatakta izliyorsanız TV daha yükseğe (yaklaşık 1.8 m) monte edilebilir. Bu durumda açısı ayarlanabilir bir askı kullanmanız tavsiye edilir.
TV’ye Olan En İdeal İzleme Mesafesi Nedir?
Full HD TV için yaygın formül: TV'nin çapraz ölçüsünün her inçine 4.2 cm izleme mesafesi ekleyin.
Örneğin: 50 inç ekran için: 50 × 4.2 = 2.1 m
4K ve Ultra HD TV'lerde bu oran 2.1 cm'ye düşer.
Örneğin: 50 inç 4K ekran için: 50 × 2.1 = 1.05 m
TV Boyutlarını İnçten Santimetreye Dönüştürme
Küçük ve Orta Boy TV’ler (32–43 inç):
• 32 inç TV: 75 cm × 45 cm
• 40 inç TV: 90 cm × 50 cm
• 42 inç TV: 93 cm × 52 cm
• 43 inç TV: 97 cm × 56 cm
Büyük Boy TV’ler (48–60 inç):
• 48 inç TV: 108 cm × 63 cm
• 49 inç TV: 110 cm × 64 cm
• 50 inç TV: 112 cm × 65 cm
• 55 inç TV: 123 cm × 71 cm
• 60 inç TV: 134 cm × 77 cm
En Büyük TV’ler (65–88 inç):
• 65 inç TV: 145 cm × 83 cm
• 70 inç TV: 157 cm × 91 cm
• 75 inç TV: 168 cm × 95 cm
• 77 inç TV: 174 cm × 99 cm
• 88 inç TV: 196 cm × 111 cm
55 inç TV satın almadan önce nelere dikkat edilmeli?
55 inç 4K TV için yeriniz varsa, LG OLED55G5 mükemmel bir seçimdir. Çarpıcı görseller ve Gerçek Siyah için Film Yapımcısı Modu, Parlaklık Güçlendirici Ultimate ve AI Resim Pro özelliklerine sahiptir. Ayrıca, bu TV inanılmaz ses için Dolby Atmos ile donatılmıştır. TV ayrıca Dolby Vision 4K oyun desteğiyle ultra hızlı aksiyonların bile net ve akıcı bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Alpha 11 AI İşlemcisi performansı artırırken, AI Özelleştirme ve AI Akustik Ayarı kişiselleştirilmiş bir görüntüleme ve dinleme deneyimi sağlıyor. Şık Tek Duvar Tasarımıyla her türlü yaşam alanına kusursuz bir şekilde entegre olur.
65 inç veya üzeri bir TV satın almadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
Bir zamanlar bu boyutta bir ekran sadece ev sinemalarına ayrılmıştı, ancak OLED ekranların ve daha yüksek çözünürlüklerin ilerlemesi sayesinde, bu devasa televizyonlar artık dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarında bulunabiliyor.
88 inçlik bir televizyon satın alsanız bile, model 4K veya daha yüksekse bu boyut için mükemmel televizyon izleme mesafesi sadece 1,8 metrenin biraz üzerindedir. Yeterli alanınız olduğu sürece, mümkün olduğunca büyük bir şey seçememeniz için hiçbir neden yok. Elbette, bunu söyledikten sonra, ekran yüksekliğini de hesaba katmalı ve televizyon ekranının ortasının göz hizasının hemen altında olduğundan emin olmalısınız.
Daha önce, özellikle koltukların doğrudan televizyonun önünde olmadığı geniş bir alanda, izleme açısını da hesaba katmanız gerekirdi. Ancak OLED ekranlar, büyük izleme açılarında bile parlaklıkta bozulma olmadan izlenebilir. Bu nedenle, geriye kalan tek şey sizin için hangi seçeneğin doğru olduğunu keşfetmektir.
65 inçlik bir ekran istiyorsanız, LG QNED86 MiniLED 4K Akıllı TV daha sıkı bir bütçeye sahip olanlar için harika bir seçenektir. Tüm içeriğin optimize edilmesini ve böylece görüntü kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan bir alpha 8 AI İşlemci Gen2'ye sahiptir.
Bütçeniz daha da fazla yetiyorsa, 65 inç LG OLED evo G5 4K Akıllı TV hem film severler hem de oyuncular için idealdir. Alpha 11 AI İşlemciye sahip olan bu model, derin öğrenme, grafikler ve hız yoluyla deneyimi yeniden tanımlıyor. AI yetenekleri, benzersiz zevkinize göre uyarlanmış görüntü ve ses ayarları oluşturarak ve bunları profilinize kaydederek yeni bir özelleştirme düzeyi sunar.
Ancak arkadaşlarınızı ve ailenizi gerçekten etkilemek istiyorsanız, 77 inç LG OLED evo AI G5 4K Akıllı TV kesinlikle işe yarayacaktır. Bu Tek Duvar Tasarımlı TV, inanılmaz miktarda çığır açan teknolojiye sahipken, bir sanat eseri gibi duvara tam olarak asılabilir. Herhangi bir görüntüleme açısında ödün vermeyen görüntü kalitesi, sürükleyici ses ve inanılmaz netlik sunan bu TV, ister en sevdiğiniz diziyi izleyin, ister en son gişe rekorları kıran filmi izleyin veya en yeni video oyunlarını oynayın, sizi etkileyecektir.
TV Boyutunu Odaya Göre Seçmek
Büyük TV’ler: 55 inç ve üzeri, geniş salon ve oturma odaları için uygundur.
Orta Boy TV’ler: 50-55 inç arası, büyük yatak odaları ve orta boy salonlar için idealdir.
Küçük TV’ler: 32–49 inç arası, küçük odalar veya mutfak gibi alanlar için uygundur.
Sıkça Sorulan Sorular
TV'den ideal oturma mesafesi nedir?
• Full HD TV için: 1 inç başına 4.2 cm
• 4K TV için: 1 inç başına 2.1 cm
En popüler TV boyutu nedir?
• Günümüzde 55 ila 85 inç arası TV’ler en popüler tercihlerdir.
32 inç TV ne kadar büyüktür?
• Genişlik: 72 cm, Yükseklik: 41 cm, Mesafe: 1.2–1.5 m
42 inç TV ne kadar büyüktür?
• Genişlik: 93 cm, Yükseklik: 52 cm, Mesafe: 1.5–2 m
43 inç TV ne kadar büyüktür?
• Genişlik: 95 cm, Yükseklik: 53.5 cm, Mesafe: 1.7–2.1 m
55 inç TV ne kadar büyüktür?
• Genişlik: 123 cm, Yükseklik: 70 cm, Mesafe: 2–2.7 m
65 inç TV'nin boyutu nedir?
• Genişlik: 144 cm, Yükseklik: 81 cm, Mesafe: 2.5–3.2 m
55 inç TV fazla büyük mü?
• Hayır, birçok oturma odası için ideal bir başlangıç boyutudur.
Artık TV ölçülerini nasıl anlayacağınızı, doğru izleme mesafesini nasıl hesaplayacağınızı ve bulunduğunuz alana en uygun TV boyutunu nasıl seçeceğinizi biliyorsunuz. Modern teknoloji sayesinde küçük odalarda bile büyük ekran keyfi yaşamak mümkün!
Life's Good!
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