65 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

*’Yansımasız’ özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir.

*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.

*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.

*LG OLED Ekran, Intertek tarafından yansımasız bir ekran olarak %1’in altında ölçülmüştür.