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LG Soundbar G1

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar G1

G1

LG Soundbar G1

Soundbar’ın subwoofer ile önden görünümü.
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

  • Ana Gövde (G x Y x D) mm

    1225 x 150 x 32.5

  • Uygun TV Ölçüleri

    55 ↑

  • Subwoofer (G x Y x D) mm

    180 x 394 x 290

  • Ana Gövde Ağırlığı

    3.4Kg

  • Subwoofer Ağırlığı

    5.8Kg

  • Kutu Ölçüleri (G x Y x D) mm

    1296 x 436 x 251

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Kanal Sayısı

    3.1ch

  • Total Hoparlör

    360W

  • Ön Hoparlör

    50W*2

  • Ana Hoparlör

    40W

  • Subwoofer

    220W(Wireless)

KANAL SAYISI

  • Kanal Sayısı

    3.1ch

BAĞLANTI

  • Optik

    Var

  • HDMI 2.1 (HDCP 2.3) - In / Out

    Var(1) / Var(1)

  • HDR10

    Var

  • Dolby Vision

    Var

  • USB

    Var

  • Bluetooth Sürümü

    4.0

  • Bluetooth Codec - SBC / AAC

    Var / Var

  • Wireless Rear ready

    Var (1:1)

EKRAN

  • Ekran Tipi

    LCD (5 char.)

SES

  • AI Sound Pro

    Var

  • Standart

    Var

  • Müzik

    Var

  • Film

    Var

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • DTS:X

    Var

UYGUNLUK

  • Android OS

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • NSU / FOTA

    Var

  • TV Kumandasıyla Kontrol (Vol+/-, Mute)

    Var / Var

  • Sound Sync - Bluetooth(LG TV) / Optical

    Var / Var

  • Otomatik Güç On/Off - Bluetooth (LGTV) / Optik

    Var / Var

  • Otomatik Güç On/Off - RCU / APP

    Var / Var

  • HDMI SIMPLINK

    Var

  • Bluetooth Stand-By

    Var

SES FORMATI(BITSTREAM)

  • LPCM

    Var

  • Dolby Atmos

    Var

  • Dolby TrueHD

    Var

  • Dolby Digital Plus

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS:X

    Var

  • DTS-HD Master Audio

    Var

  • DTS-HD High Resolution

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

  • AAC / AAC+

    Var

GÜÇ(ANA GÖVDE)

  • Adaptör

    25V, 2A

  • Bekleme Modu Güç Tüketimi

    0.5W ↓

  • Ortalama Güç Tüketimi

    30W

GÜÇ(SUBWOOFER)

  • Voltaj, Hz.

    100~240V, 50/60Hz

  • Bekleme Modu Güç Tüketimi

    0.5W ↓

  • Ortalama Güç Tüketimi

    33W

  • Wireless Frequency

    5GHz

AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var (MA6)

  • Pil (Kumanda için)

    AAA x 2

  • Duvar Askı Aparatı / Stand Aparatı

    Var / Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları