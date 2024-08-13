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LG StanbyME Go - 27 inç FHD, Çanta Tasarımlı, Dokunmatik, Döndürülebilir, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
27LX5QKNA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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LG StanbyME Go - 27 inç FHD, Çanta Tasarımlı, Dokunmatik, Döndürülebilir, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü

27LX5QKNA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27LX5QKNA

LG StanbyME Go - 27 inç FHD, Çanta Tasarımlı, Dokunmatik, Döndürülebilir, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü

Ekran yüksekliği ana sayfayı gösterecek şekilde ayarlanmış yatay modun 47 derecelik yandan görünüm
LG StanbyME Go sol tarafı öne bakacak şekilde ekoseli bir piknik örtüsü üzerine yerleştirilmiştir ve hava durumu temalı ana sayfayı gösterir.

Dilediğiniz yere gitmekte özgürsünüz

LG StanbyME Go ile dilediğiniz her yere gidip eğlencenin keyfini çıkarmakta özgürsünüz.

Sizin ekranınız, sizin tarzınız

  • StanbyME Go tahta bir masanın üzerine yerleştirilmiştir ve ekran mercan rengi bir pikap müzik kaplamasını gösterir.
  • StanbyME Go ofisteki toplantı odasına yerleştirilmiştir. Ekran bir moda sunumunu gösterir. Bir kadın ekrana dokunur.
  • StanbyME Go’nun yakından görünümü. Çantanın dokusunu gösterir.
  • StanbyME Go plaklarla dolu tahta bir rafın üzerine yerleştirilmiştir. Ekran kapalıdır, askıyı gösterir.
  • Bir el LG’nin uzaktan kumandasını tutmaktadır.
  • StanbyME Go verandada bir masaya yerleştirilmiştir ve ekran masa moduna ayarlanmıştır, ana sayfayı gösterir. Bir kadın keyif yaparken bir erkek uygulamalardan birine dokunmak üzeredir.
Bir erkek çanta tasarımı sayesinde LG StanbyME Go’yu taşımaktadır.
Çanta Tasarımı

Keyfi yanınızda taşıyın

Ekranınızı dilediğiniz yere yanınızda götürün. Bir çanta şeklinde tasarlanmıştır; taşıması ve saklaması kolaydır.
LG StanbyME Go’nun yakından görünümü. Ürün masaya yerleştirilmiştir ve ekran yatay olarak döndürülür. Bir el bir simgeye dokunmaktadır.
27” FHD Dokunmatik Ekran

Dokun, kaydır ve tadını çıkar

27” ekrana sezgisel olarak dokunun ve ekranı kontrol edin. Parlaklık, ses ve gücü kontrol etmek için aşağı kaydırın. Ana sayfaya anında geri dönmek için yukarı kaydırın.

*Dokunmatik ekran özelliği uygulama ve bağlı cihaza göre değişebilir ve bazı işlemler desteklenmeyebilir.
*Ana sayfadaki uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

LG StanbyME Go bir çadırın önüne yerleştirilmiştir ve ekran rahatlatıcı temalardan birini; bir şömineyi gösterir. Sol üst köşede yerleşik pil simgesi yer alır.
Yerleşik Pil

Kablosuz bir hayat

LG StanbyME GO’nun 3 saat ömürlü yerleşik piliyle dilediğiniz yerde film, oyun ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

*3 saatlik ömür cihazın eco modunda kullanımına göre hesaplanmıştır. Fiili pil kullanımı koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

LG StanbyME Go’nun önden görünümü. Ürün bir arabaya yerleştirilmiştir, ekran ana sayfayı gösterecek şekilde yatay olarak döndürülmüştür. Görselin sol alt tarafında askeri spesifikasyon simgesi gösterilmektedir.
Konforlu Tasarım

Rahatlığın keyfini StanbyME Go farkı ile yaşayın

LG StanbyME Go'nun dayanıklılığı ABD’de askeri seviyede testlerle doğrulanmıştır.

*Ürün su geçirmez değildir.

Askeri spesifikasyon simgeleri gösterilmektedir. Soldan başlayarak darbe, yüksek ve düşük sıcaklık, düşük basınç, toz, tuz sisi, titreşim.

Esnek Stant

Dilediğiniz şekilde görüntüleyin

Yatay veya dikey; her iki yönü de en iyi şekilde görüntüleyin. Ekranı döndürün ve içeriğin dikey olarak tam ekranda keyfini çıkarın.Telefon tutucu ile telefonunuzu sabitleyin.

LG StanbyME Go’nun stroboskopik görüntüsü. Sağ tarafa doğru ilerledikçe ekran yataydan dikeye döner.

*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir. Ekran otomatik olarak çalışmaz.
*Ekran dönüşü: Saat yönünde 90˚/Eğim: 90˚/Yükseklik ayarı: 180 mm (Yatay moda göre).
*Ana sayfadaki uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

“Yeni zevkler keşfedin” metin gifi. Metin rengi ve deseni “Zevk” kelimesini vurgulamak için değişir.
Pikap Müzik Kaplamaları

Mekanınıza uygun.
Ruh halinize uygun.

Mekanınızı, estetik zevkinize hitap eden muhteşem pikap müzik kaplamalarıyla dekore edin. Ruh halinize göre modern beyaz, retro ahşap ve üç pastel renkten birini seçin.

*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.

Bir baba ve oğul LG StanbyME Go ile satranç oynuyor. Görüntünün ortasında Satranç simgesi gösterilir.

*Oyunları Uygulamalar aracılığıyla indirin.
*Uygulamalardaki oyunlar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Dokunmatik ekran özelliği uygulama ve bağlı cihaza göre değişebilir ve bazı işlemler desteklenmeyebilir.

LG StanbyME Go bahçeye yerleştirilmiştir ve ekran denizin altını gösterir. Ekranın önünden bir kedi tabure oturmaktadır; ekrandaki kaplumbağayı yakalamaya çalışır.

İzlenecek daha pek çok şey var.
Tadını çıkartacak daha pek çok şey var.

İstediğiniz yayın akışı hizmetlerini indirin ve en sevdiğiniz yayınlarla daha fazla zaman geçirin.

OTT yayın akışı hizmetleri simgesi bir sıraya yerleştirilmiştir. Sol üstten başlayarak Netflix, Amazon Prime Video, HBO NOW,YouTubeTV, Disney+. Ve Apple TV+.

*LG StanbyME Go yayın akışı hizmetlerini desteklemek için kablosuz bir ağa bağlanmalıdır.

360 derece ses

Ekran ister masada ister yatay veya dikey modda olsun, 3-yönlü ses optimizasyonu ile en iyi hale getirilmiş sesi verir. Tam bir deneyim için Dolby Vision ve Dolby Atmos’u birlikte deneyimleyin.

*Dolby, Dolby Atmos® ve çift D sembolü Dolby Laboratories’in tescilli ticari markalarıdır.

LG StanbyME Go sol tarafı öne bakacak şekilde pastel renkli bir masaya yerleştirilmiştir. Görüntünün üstünde bir parlaklık simgesi bulunur. Otomatik parlaklık kontrolü özelliğini vurgulamak için görselin yarısı aydınlık diğer yarısı ise loştur.
Otomatik Parlaklık Kontrolü

Gece gündüz gerçek görsel konfor

Ekran parlaklığını ortamınıza göre otomatik olarak ayarlar. En sevdiğiniz içerikleri en uygun aydınlatmayla saatlerce izleyebilirsiniz.
LG StanbyME Go’nun arkadan görünümü, veranda masasının hemen önüne yerleştirilmiştir. Bir kadın plaj sandalyesinde keyif yapmakta ve ekranı sesiyle kontrol etmektedir. Bunu vurgulamak için kadının sağ tarafında konuşma balonu içinde Merhaba LG yazar.
Eller Serbest Ses Kontrolü

Merhaba LG, sesi aç

LG StanbyME Go’nuzu eller serbest olarak kontrol edin. Sesinizi uzaktan bile tanır.
LG StanbyME Go’nun yerleşik bölmelerini gösteren yakından görünümü. LG uzaktan kumanda küçük bölmeye yerleştirilmiştir ve güç kablosu aşağısında yer alır.
Hepsi Bir Arada Çanta

Tek çanta taşı. Hepsini taşı.

Pil, uzaktan kumanda ve güç kablosu, hepsi bir arada. Tek yapmanız gereken ekranınızı taşımak.

*Sunulan uzaktan kumanda yalnızca LG StanbyME Go ile çalışır.
*Sunulan güç kablosu bölgeye göre farklılık gösterebilir.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    774 x 575 x 187

  • 　Kutu Ağırlığı

    14,8

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    670 x 598 x 560

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    670 x 598 x 560

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    12,7

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    12,7

SMART TV

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Sihirli Kumanda

    Hazır

  • Akıllı Ses Tanıma

    Hazır

  • ThinQ

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • Odadan Odaya Paylaşım

    Evet (Alıcı)

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Eller Serbest Ses Kontrolü

    Evet

OYUN

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • HGIG Mode

    Evet

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü Modu

    8 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman (Karanlık Oda))

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG (2K)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    Çözünürlük Yükseltici

  • Görüntü İşlemcisi

    5.Nesil α7 AI İşlemci

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Ekran Çözünürlüğü

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • Ekran Türü

    FHD

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

  • Kumanda

    Standart Uzaktan Kumanda

GÜÇ

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Yüksek Kontrast

    Evet

BAĞLANTI

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

  • USB Girişi

    1 adet (v 2.0)

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 1)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • HDMI Giriş

    1 adet

SES

  • Hoparlör Yönü

    Öne Doğru Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    4.0 kanal

  • Ses Çıkışı

    20W

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • AI Akustik Ayarlama

    Hazır

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)

  • Dolby Atmos

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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