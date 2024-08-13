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LG StanbyME Go - 27 inç FHD, Çanta Tasarımlı, Dokunmatik, Döndürülebilir, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
LG StanbyME Go - 27 inç FHD, Çanta Tasarımlı, Dokunmatik, Döndürülebilir, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
Sizin ekranınız, sizin tarzınız
*Dokunmatik ekran özelliği uygulama ve bağlı cihaza göre değişebilir ve bazı işlemler desteklenmeyebilir.
*Ana sayfadaki uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*3 saatlik ömür cihazın eco modunda kullanımına göre hesaplanmıştır. Fiili pil kullanımı koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ürün su geçirmez değildir.
Askeri spesifikasyon simgeleri gösterilmektedir. Soldan başlayarak darbe, yüksek ve düşük sıcaklık, düşük basınç, toz, tuz sisi, titreşim.
Dilediğiniz şekilde görüntüleyin
LG StanbyME Go’nun stroboskopik görüntüsü. Sağ tarafa doğru ilerledikçe ekran yataydan dikeye döner.
*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir. Ekran otomatik olarak çalışmaz.
*Ekran dönüşü: Saat yönünde 90˚/Eğim: 90˚/Yükseklik ayarı: 180 mm (Yatay moda göre).
*Ana sayfadaki uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Mekanınıza uygun.
Ruh halinize uygun.
*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.
*Oyunları Uygulamalar aracılığıyla indirin.
*Uygulamalardaki oyunlar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Dokunmatik ekran özelliği uygulama ve bağlı cihaza göre değişebilir ve bazı işlemler desteklenmeyebilir.
İzlenecek daha pek çok şey var.
Tadını çıkartacak daha pek çok şey var.
OTT yayın akışı hizmetleri simgesi bir sıraya yerleştirilmiştir. Sol üstten başlayarak Netflix, Amazon Prime Video, HBO NOW,YouTubeTV, Disney+. Ve Apple TV+.
*LG StanbyME Go yayın akışı hizmetlerini desteklemek için kablosuz bir ağa bağlanmalıdır.
360 derece ses
*Dolby, Dolby Atmos® ve çift D sembolü Dolby Laboratories’in tescilli ticari markalarıdır.
*Sunulan uzaktan kumanda yalnızca LG StanbyME Go ile çalışır.
*Sunulan güç kablosu bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
774 x 575 x 187
-
Kutu Ağırlığı
14,8
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
670 x 598 x 560
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
670 x 598 x 560
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
12,7
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
12,7
SMART TV
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
Evet (LG ThinQ)
-
Sihirli Kumanda
Hazır
-
Akıllı Ses Tanıma
Hazır
-
ThinQ
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
Odadan Odaya Paylaşım
Evet (Alıcı)
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Web Tarayıcısı
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
Evet
OYUN
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
HGIG Mode
Evet
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü Modu
8 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman (Karanlık Oda))
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision / HDR10 / HLG (2K)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
AI Çözünürlük Yükseltme
Çözünürlük Yükseltici
-
Görüntü İşlemcisi
5.Nesil α7 AI İşlemci
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Arkaplan Işık Türü
Edge
-
Ekran Çözünürlüğü
Full HD (1,920 x 1,080)
-
Ekran Türü
FHD
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Evet (Ayrılabilir)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
Evet (AA x 2 adet)
-
Kumanda
Standart Uzaktan Kumanda
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Yüksek Kontrast
Evet
BAĞLANTI
-
Wi-Fi
Evet (Wi-Fi 5)
-
USB Girişi
1 adet (v 2.0)
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 1)
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
HDMI Giriş
1 adet
SES
-
Hoparlör Yönü
Öne Doğru Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
4.0 kanal
-
Ses Çıkışı
20W
-
Ses Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
AI Akustik Ayarlama
Hazır
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)
-
Dolby Atmos
Evet
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