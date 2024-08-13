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LG 22EA33V IPS Monitör

Teknik Özellikler

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LG 22EA33V IPS Monitör

22EA53V

LG 22EA33V IPS Monitör

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    21.5"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5M : 1

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5 ms

  • Görüş Açısı

    178° / 178° (CR≥10)

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7M

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • D-Sub

    Var

  • HDMI

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • DVI-D

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (tipik)

    25W

  • Güç Tasarrufu / Bekleme Modu (max)

    0.3W

  • DC Kapalı (max)

    0.3W

ÖZELLIKLER

  • Dual Smart Solution

    Var

  • Dual Package

    Var

  • Resim Modu

    Var

  • ez-Zooming

    Var

  • Intelligent Auto (Otomatik Çözünürlük)

    Var

  • DDC/CI

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    Var

MEKANIK

  • Çıkartılabilir Ayak

    Var

  • Eğilme

    -5º (öne) ~ 20º (arkaya)

  • Sertifikasyon & VESA

    Windows 8, UL(cUL), TUV-GS, FCC-B, CE, EPA

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    508 x 181 x 385

  • Set (Ayaksız)

    508 x 55 x 312

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