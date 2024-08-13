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LG IPS Monitör MP55

Teknik Özellikler

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LG IPS Monitör MP55

22MP55HQ

LG IPS Monitör MP55

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    21.5"

  • Panel Tipi

    IPS Monitör

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (DFC)

    Mega

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5000000:1

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5 ms

  • Pixel Aralığı

    0.24x 0.24

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7 M

  • Görüş Açısı

    90° / 65° (CR≥10)

  • Yüzey İşlemesi

    Anti-Glare 3H

  • Ayaklık Açısı

    -3º ~ 20º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • D-Sub

    Var

  • HDMI

    Var

  • PC Kulaklık Çıkışı

    Var

ÖZELLIKLER

  • Süper Enerji Tasarruf Modu

    Var

  • Okuma Modu

    Var

  • Dual Smart Solution

    Var

  • Duvara Montaj(mm)

    Var

  • Flicker Safe

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    Var

  • Ayrılabilir Ayaklık

    Var

  • Eğim

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Normal) Çalıştırma Modu

    20 W

  • DC Kapalı (max)

    0.3W

  • Güç Tasarrufu / Bekleme Modu (max)

    ≤ 0,3 W

STANDARTLAR

  • UL(cUL)

    Var

  • TUV-TYPE

    Var

  • FCC-B, CE

    Var

  • EPA 6.0

    Var

  • Windows Sertifikalı

    Windows8

  • EPEAT

    Gold

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    508 x 188 x 416

  • Set (Ayaksız)

    508 x 60 x 312

  • Kutu

    577 x 381 x 116

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    2.8 kg

  • Set (Ayaksız)

    2.5 kg

  • Kutu

    4.1 kg

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları