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Pivot Ayarlı IPS Ekran Beyaz Led Monitör 24 İnç 5ms Tepki Süresi 24BK550Y-W
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyut Sınıfı (köşeden köşeye)
60,96cm (24)
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamı (CIE1976)
72%
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,2745 x 0,2745
-
En-Boy Oranı
16:09
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Parlaklık (Tipik)
250cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:01:00
-
(DFC)
5000000:1
-
Tepki Süresi (GTG)
5ms
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
-
Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)
Yansıma Önleyici, 3H
SİNYAL GİRİŞİ
-
D-Sub
Evet
-
DVI
Evet
-
Ekran Bağlantı Noktası
Evet (1.2)
-
HDMI
Evet (1.4)
-
Jak Konumu
Dikey
-
PC Audio Girişi
Evet
-
[ Jak Konumu ]
Dikey
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
-
USB
USB 2.0 (1 yukarı 2 aşağı)
-
Display Port Girişi
Evet ( 1.2)
GÜÇ
-
Hoparlör
2 kanal stereo
-
Audio çıkışı (watt)
1,2W x 2
-
Tip
Dahili
-
Giriş
100~240V (50/60Hz)
-
Çıkış
28W
-
Normalde Açık (tip./giden)
23,6W
-
Uyku Modu (Maks)
0,5W
-
DC Kapalı (Maks)
0,3W
FREKANS
-
Yatay Frekans (D-Sub)
30 ~ 83 kHz
-
Dikey Frekans (D-Sub)
56 ~ 75 Hz
-
Yatay Frekans (DVI-D)
30 ~ 83 kHz
-
Dikey Frekans (DVI-D)
56 ~ 75 Hz
-
Yatay Frekans (HDMI)
30 ~ 83 kHz
-
Dikey Frekans (HDMI)
PC: 56~75 Hz, AV: 50~61 Hz
-
Yatay Frekans (DisplayPort)
30 ~ 83 kHz
-
Dikey Frekans (DisplayPort)
56 ~ 75 Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
D-sub
1920 x 1080
-
DVI-D
1920 x 1080
-
DisplayPort
1920 x 1080
-
HDMI
1920 x 1080
KONTROL DÜĞMESI
-
Düğme Numarası
7
-
Düğme Açıklaması
MENÜ, OK/GİRİŞ, GÜÇ
-
Düğme Türü
Fiziksel
-
LED Rengi (Açık modu)
Beyaz
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
LED KAPALI
-
[ Düğme Konumu ]
Ön
DİL
-
Ülke
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Hintçe, Geleneksel Çince
-
Dil Sayısı
18
ÖZEL ÖZELLİK
-
Resim Modu
Evet
-
Oran
Evet
-
Okuyucu Modu
Evet
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
Evet (1.4)
-
Akıllı Otomatik (Otomatik Ayar)
Evet
-
Tuş Kilidi
Evet
-
Tak ve Çalıştır
Evet
-
Tepki Süresi
Evet
-
Renk Ayarlı
Evet
-
Çift Kumanda
Evet
-
Titreşim önleme
Evet
-
Kapatma Zamanlayıcısı
Evet
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet (Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerji muhafazası)
-
Super Resolution Plus
Evet
-
OSC (Ekran Üstü Kontrol/Ekran Bölme)
Evet
RENK
-
Ön / Arka Kapak / Ayak / Taban
Siyah (Doku)
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
Evet
-
Eğim (Açı)
-5° ~ 35°
-
Yükseklik aralığı
130mm
-
Aşağı Yükseklik
70mm
-
Pivot
Evet (Çift yönlü, 90°)
-
Dönüş
Evet ('0°~355° (±5°))
-
Mini Bilgisayar Braketi Hazır
Evet
KABİN
-
Set (Ayak ile)
55,4cm x 23,9cm x 38,3cm
-
Set (Ayak hariç)
55,4cm x 5,9cm x 33,3cm
-
Kutu
62,8cm x 50,6cm x 17,8cm
-
VESA / Duvar Askı Aparatı
100 x 100 (Duvar askı aparatı)
-
Set (Ayak ile) kg
5,7kg
-
Set (Ayak hariç) kg
3,5kg
-
Kutu Ağırlığı
7,8kg
STANDART
-
TCO
Evet (7.0)
-
UL(cUL)
Evet
-
TUV-GS
Evet
-
TUV-Ergo
Evet
-
CB
Evet
-
FCC-B
Evet
-
CE
Evet
-
ISO 9241-307
Evet
-
EPEAT
Evet (Altın,US/DG)
-
Windows
Win10
-
ROHS, REACH
Evet
-
PVC’siz
Evet
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Evet
-
DisplayPort
Evet
-
HDMI
Evet
-
CD (Kullanım Kılavuzu/Yazılım)
Evet (Kullanım Kılavuzu, Sürücü)
SINIRLI GARANTİ
-
Garanti
2 Yıl Sınırlı Garanti (Parça/İşçilik/Arka Işık)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
-
uzatma
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