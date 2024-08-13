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Pivot Ayarlı IPS Ekran Beyaz Led Monitör 27 İnç 5ms Tepki Süresi 27BK550Y-W
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Pivot Ayarlı IPS Ekran Beyaz Led Monitör 27 İnç 5ms Tepki Süresi 27BK550Y-W

Ürün Bilgi Formu
27BK550Y-W

Pivot Ayarlı IPS Ekran Beyaz Led Monitör 27 İnç 5ms Tepki Süresi 27BK550Y-W

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Boyut

    27” Sınıf (27” köşeden köşeye)

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamı (CIE1976)

    72%

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,3114 x 0,3114

  • En-Boy Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Parlaklık (Tipik)

    250cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:01:00

  • (DFC)

    5000000:1

  • Tepki Süresi (GTG)

    5ms

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

  • Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)

    Yansıma Önleyici, 3H

SİNYAL(GİRİŞ)

  • D-Sub

    Evet

  • DVI

    Evet

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet (1.2)

  • HDMI

    Evet (1.4)

  • [ Jak Konumu ]

    Dikey

  • PC Audio Girişi

    Evet

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

  • USB

    USB 2.0 (1 yukarı 2 aşağı)

  • Display Port Girişi

    Evet ( 1.2)

GÜÇ

  • Hoparlör

    2 kanal stereo

  • Audio çıkışı (watt)

    1,2W x 2

  • Tip

    Dahili

  • Giriş

    100~240V (50/60Hz)

  • Çıkış

    40W

  • Normalde Açık (tip./giden)

    27,4W

  • Uyku Modu (Maks)

    0,5W

  • DC Kapalı (Maks)

    0,3W

FREKANS

  • Yatay Frekans (D-Sub)

    30 ~ 83 kHz

  • Dikey Frekans (D-Sub)

    56 ~ 75 Hz

  • Yatay Frekans (DVI-D)

    30 ~ 83 kHz

  • Dikey Frekans (DVI-D)

    56 ~ 75 Hz

  • Yatay Frekans (HDMI)

    30 ~ 83 kHz

  • Dikey Frekans (HDMI)

    PC: 56 ~ 75 Hz, AV: 50 ~ 61 Hz

  • Yatay Frekans (DisplayPort)

    30 ~ 83 kHz

  • Dikey Frekans (DisplayPort)

    56 ~ 75 Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • D-sub

    1920 x 1080

  • DVI-D

    1920 x 1080

  • DisplayPort

    1920 x 1080

  • HDMI

    1920 x 1080

KONTROL DÜĞMESI

  • Düğme Numarası

    7

  • Düğme Açıklaması

    MENÜ, OK/GİRİŞ, GÜÇ

  • Düğme Türü

    Fiziksel

  • LED Rengi (Açık modu)

    Beyaz

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    LED KAPALI

  • [ Düğme Konumu ]

    Ön

DİL

  • Ülke

    İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Hintçe, Geleneksel Çince

  • Dil Sayısı

    18

ÖZELLIKLER

  • Resim Modu

    Evet

  • Oran

    Evet

  • Okuyucu Modu

    Evet

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    Evet (1.4)

  • Akıllı Otomatik (Otomatik Ayar)

    Evet

  • Tuş Kilidi

    Evet

  • Tak ve Çalıştır

    Evet

  • Tepki Süresi

    Evet

  • Renk Ayarlı

    Evet

  • Çift Kontrol

    Evet

  • Titreşim Önleme

    Evet

  • Kapatma Zamanlayıcısı

    Evet

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet (Parlaklık dengeleme algoritmasını kullanarak enerji muhafazası)

  • Super Resolution Plus

    Evet

  • OSC (Ekran Üstü Kontrol/Ekran Bölme)

    Evet

RENK

  • Ön / Arka Kapak / Ayak / Taban

    Siyah (Doku)

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    Evet

  • Eğim (Açı)

    -5° ~ 35°

  • Dönme (Açı)

    Evet ('0° ~ 355° (±5°))

  • Yükseklik (Aralık)

    130mm

  • Aşağı Yükseklik

    50mm

  • Pivot

    Evet (Çift yönlü, 90°)

  • Mini Bilgisayar Braketi Hazır

    Evet

KABİN

  • Set (Ayak ile)

    24,5” x 9,4” x 15,8"

  • Set (Ayak hariç)

    24,5” x 2,3” x 14,6”

  • Kutu

    27,8” x 21,9” x 7,3”

  • VESA / Duvar Askı Aparatı

    100 mm x 100 mm

  • Set (Ayak ile) lbs

    15,9lbs

  • Set (Ayak hariç) lbs

    11,2lbs

  • Kutu Ağırlığı

    22lbs

STANDART

  • TCO (Ver.)

    Evet (7.0)

  • UL (cUL)

    Evet

  • TUV-GS

    Evet

  • TUV-Ergo

    Evet

  • CB

    Evet

  • FCC-B

    Evet

  • CE

    Evet

  • ISO 9241-307

    Evet

  • EPEAT

    Evet (Altın,US/DG)

  • Windows

    Win 10

  • ROHS, REACH

    Evet

  • PVC’siz

    Evet

  • TAA Uyumlu

    Evet (TAA sürümü)

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Evet

  • DisplayPort

    Evet

  • HDMI

    Evet

  • CD (Kullanım Kılavuzu/Yazılım)

    Evet (Kullanım Kılavuzu, Sürücü)

DİĞER

  • UPC

    7 19192 60906 8

  • Garanti

    2 Yıl Sınırlı Garanti (Parça/İşçilik/Arka Işık)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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