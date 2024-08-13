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Full HD FHD IPS 27 İnç Monitör Radeon FreeSync™ 75Hz Yenileme Hızı 27ML600MP-B
27ML60MP-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Full HD FHD IPS 27 İnç Monitör Radeon FreeSync™ 75Hz Yenileme Hızı 27ML600MP-B

27ML60MP-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27ML60MP-B

Full HD FHD IPS 27 İnç Monitör Radeon FreeSync™ 75Hz Yenileme Hızı 27ML600MP-B

27ML60MP-B
Full HD IPS Ekran

Her Açıdan Gerçek Renkler

IPS teknolojisi, sıvı kristal ekranların performansını öne çıkarır. Tepki süreleri kısalır, renk üretimi iyileştirilir ve kullanıcılar neredeyse her açıdan ekranı izleyebilirler.
Renk Ayarlı

Gerçek Rengi Görüntüleyin

Ekranda doğru rengin sağlanmasına yardımcı olmak için rengi kalibre ederek orijinal rengini korur.
Titreşim Önleme

Görme Yorgunluğunu Azaltır

Titreşim Önleme, ekran üstü titreşim seviyesini neredeyse sıfıra indirerek gözlerinizi korumaya yardımcı olur. Kullanıcılar tüm gün boyunca rahatça çalışabilirler.
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Sürükleyici Görsel Deneyim

Bu aerodinamik ekran, üç tarafında ince bir çerçeveye sahiptir ve göz kamaşmasıyla bağlantılı rahatsızlıkları yaşamadan, gerçekçi görüntülerle sürükleyici bir görsel deneyim sunar.
AMD RADEON FreeSync™

Daha Net, Daha Akıcı Görüntü

Radeon FreeSync™ teknolojisi sayesinde, oyuncular yüksek çözünürlüklü ve yüksek tempolu oyunları mükemmel ve akıcı hareketlerle oynayabilir. Radeon FreeSync™, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırır.
1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma*

Akıcı Oyun Hareketi

1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma * özelliği, yüksek seviyede oyun için gerekli hassasiyeti ve doğruluğu sunar. Neredeyse 1ms'lik bir tepki süresi, bulanıklaştırma ve gölgelenme sorunlarını önemli ölçüde azaltarak oyun içi aksiyonu daha akıcı hale getirir.

*1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: Radeon FreeSync™/DAS (Dinamik Eylem Senkronizasyonu)/Titreşim Önleme.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Rakiplerden Daha Hızlı Davranın

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesinin en aza indirilmesiyle oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabilir.
Siyah Dengeleyici

Karanlıkta İlk Siz Saldırın

Oyuncular en karanlık yerlerde gizlenen keskin nişancılardan kaçabilir ve flaş bombasından hızlıca uzaklaşabilirler.
Nişan imleci

Daha İyi Hedef

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.
OnScreen Control

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin. Gösterilen resim sadece temsilidir. Gerçek Onscreen Control, ürünün geliştirilmesine bağlı olarak değişebilir.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    75

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Bilgisayar Monitörü

  • Yıl

    2019

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.6

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,3114 x 0,3114

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    200

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    600:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    75

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • D-Sub

    EVET(1 adet)

  • D-Sub (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    60 Hz'de 1920 x 1080

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    25,5 W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    28W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    20.3W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    611,2 x 453,9 x 209,4

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    611,2 x 362,6 x 72,7

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    690x432x143

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    4.8

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.3

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    6.1

AKSESUAR

  • HDMI

    Ülkeye bağlı

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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