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Full HD 27 İnç IPS Monitor FreeSync™ 5ms Tepki Süresi AMD FreeSync Titreşim Önleme HDR10
27MP450P-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Full HD 27 İnç IPS Monitor FreeSync™ 5ms Tepki Süresi AMD FreeSync Titreşim Önleme HDR10

27MP450P-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27MP450P-B

Full HD 27 İnç IPS Monitor FreeSync™ 5ms Tepki Süresi AMD FreeSync Titreşim Önleme HDR10

önden görünüm
LG IPS Full HD Ekran: Geniş Açıda Gerçek Renk.
LG IPS Full HD Ekran

Geniş Açılarda Gerçek Renk

IPS teknolojisine sahip LG Monitör, sıvı kristal ekranların performansını vurgular. Kısalan tepki süreleri ve gelişmiş renk üretimi ile kullanıcılar, ekranı geniş açılardan izleyebilir.
IPS
IPS Full HD(1920x1080)
Çerçevesiz
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
FreeSync
AMD FreeSync™ Teknolojisi
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

Büyüleyici Deneyim

Bu ekranın üç tarafında bulunan ince çerçeve, üstün hassasiyetten ödün vermenize gerek kalmadan uygun eğim ve yükseklik ayarıyla optimize edilmiş bir çalışma ortamı oluşturmanıza olanak tanır.

Bu ekranın üç tarafında bulunan ince çerçeve, optimize edilmiş bir çalışma ortamı sağlar

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Eğim ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım
Ergonomik Tasarım

Ev Konforunda Ofis

Sade tek gövde tasarımı ile uygun eğim ve yükseklik ayarları, optimize edilmiş bir çalışma ortamı oluşturmanıza olanak tanır.

Göz Ayarı Özellikleriyle Gözlerinizi Koruyun

Daha Fazla Görsel Konfor

Okuyucu Modu, belgeleri monitörde okurken gözlerinizin yorulmamasını ve rahat etmesini sağlamak için renk sıcaklığını ve parlaklığı kitap okumaya benzer şekilde ayarlar.

Gözleriniz İçin

Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titremeyi azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süre rahat bir çalışma ortamı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**Rakam, 27MP450P modeli kullanılarak yürütülen LG'nin kurum içi testinden elde edilen tahmini değerlerle hesaplanmıştır. Bu rakam, gerçek kullanım koşullarında değişiklik gösterebilir.

Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü sunan OnScreen Control
OnScreen Control

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
* Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control yalnızca örnekleme amaçlıdır; gerçek üründen ve Asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.

AMD FreeSync™

Akıcı ve Hızlı Hareket

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.

AMD FreeSync™ açıkken elde edilen kesintisiz, akıcı hareketle net oyun görüntüsü ile AMD FreeSync™ kapalıyken takılma ve yırtılma görülen ekran karşılaştırması.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*“KAPALI” mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ karşılaştırması.

  • Geleneksel
  • DAS
Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabilir, böylelikle oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı olabilirsiniz.

*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Siyah Dengeleyici

Karanlıkta İlk Siz Saldırın

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Nişan imleci

Daha İyi Nişan Alın

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    75

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Bilgisayar Monitörü

  • Yıl

    2021

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.6

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,3114 x 0,3114

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    200

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    600:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    75

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • D-Sub

    EVET(1 adet)

  • D-Sub (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    60 Hz'de 1920 x 1080

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.2

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    22W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    26W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    75x75

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    612 x 492.1 x 219.4(↑) 612 x 412.1 x 219.4(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    612x362,5x56,2

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    678 x 182 x 450

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    3.9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    5.6

AKSESUAR

  • HDMI

    Ülkeye bağlı

  • Diğerleri (Aksesuar)

    User Screw (6EA)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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