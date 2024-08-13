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AMD FreeSync™ özellikli 27" IPS Full HD Monitör
20240704164934_27MR400 PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

AMD FreeSync™ özellikli 27" IPS Full HD Monitör

20240704164934_27MR400 PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27MR400-B

AMD FreeSync™ özellikli 27" IPS Full HD Monitör

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Ana Özellikler

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    27MR400-B.APD

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1000:01

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1300:01

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

ÖZELLIKLER

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • PBP

    EVET

  • mikrofon

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG UltraGear™ Stüdyo

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    VAR(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • DVI-D

    VAR(1 adet)

SES

  • Bluetooth Bağlantısı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    Harici Güç(Adaptör)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    24W

AKSESUAR

  • HDMI

    VAR(1 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları