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27 İnç UHD 4K (3840X2160) IPS Panel USB Type-C Uyumlu Monitör
Ekran
27" UHD 4K (3840x2160) IPS
HDR10 ve sRGB %98 (Tipik)
Özellik
AMD FreeSync™
Eğim, Yükseklik ve Eksen
BAĞLANTI
USB Type-C™
DisplayPort 1.4 ve USB 3.0
-
SDR
-
HDR
Detaylandırılmış Kontrast
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Kolay Kontrol ve Bağlantı
*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.
Büyüleyici Oyun Deneyimi
Gerçek 4K HDR konsol oyununda araba sahnesi
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*“KAPALI” mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ karşılaştırması.
-
Geleneksel
-
DAS
Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin
*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
KAPALI
-
AÇIK
Karanlıkta İlk Siz Saldırın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control yalnızca örnekleme amaçlıdır; gerçek üründen ve Asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.
Kolay ve Rahat
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %98 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UHD
-
Yıl
2021
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Boyut [cm]
68.4
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,1554 x 0,1554
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %95 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %98 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET(1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
3840 x 2160@60Hz
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
44.27W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
165W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
622.6 x 574.1 x 239.3(↑) 622.6 x 464.1 x 239.3(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
622.6 x 371 x 45.8
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
700 x 188 x 514
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
6.3
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.4
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
9.4
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
USB-C
EVET
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
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