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27 İnç UHD 4K (3840X2160) IPS Panel USB Type-C Uyumlu Monitör
27UP550P-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27 İnç UHD 4K (3840X2160) IPS Panel USB Type-C Uyumlu Monitör

27UP550P-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27UP550P-W

27 İnç UHD 4K (3840X2160) IPS Panel USB Type-C Uyumlu Monitör

Önden görünüm
LG UHD Monitör 4K
LG UHD 4K ekranda olağanüstü netlik ve ayrıntılar sunan oyun sahnesi

Mükemmel Detaylar

LG UHD 4K monitör, 4K ve HDR içeriğin keyfini hayal ettiğiniz gibi çıkarmanızı sağlar.

Ekran

27" UHD 4K (3840x2160) IPS
HDR10 ve sRGB %98 (Tipik)

Özellik

AMD FreeSync™
Eğim, Yükseklik ve Eksen

BAĞLANTI

USB Type-C™
DisplayPort 1.4 ve USB 3.0

  • SDR
  • HDR
HDR10

Detaylandırılmış Kontrast

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, HDR10 (yüksek dinamik aralık) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Gerçek Renkler ve Geniş İzleme Açısı sunan sRGB � Tipik IPS

SRGB %98 ile IPS (Tipik)

Gerçek Renkler ve Geniş Görünüm

sRGB spektrumunun %98’ini kapsayan IPS ekran, olağanüstü renk doğruluğu ve geniş izleme açısı sunarak canlı sahneler oluşturmak için yüksek kaliteli bir renk ortaya koyar ve eğlence içeriklerinden en iyi performansı almanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

USB Type-C™

Kolay Kontrol ve Bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktaları, tek bir kablo üzerinden aynı anda 4K görüntü, veri aktarımı ve bağlı cihaz şarjı (96 W'a kadar) elde etmenize olanak tanır.

4K

Ekran

Veri

Transferi

96 W'a

kadar Güç Sağlama

*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

Oyun odaklı özellikler

Büyüleyici Oyun Deneyimi

27UP550P-W, size sadece kaliteli görüntü ve heyecan sunmakla kalmaz, aynı zamanda oyun deneyiminizi zenginleştiren AMD FreeSync™, Oyun Modu, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ve Siyah Dengeleyici gibi özellikler de sağlar.

Gerçek 4K HDR konsol oyununda araba sahnesi

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

AMD FreeSync™ açıkken elde edilen kesintisiz, akıcı hareketle net oyun görüntüsü ile AMD FreeSync™ kapalıyken takılma ve yırtılma görülen ekran karşılaştırması.
AMD FreeSync™

Akıcı ve Hızlı Hareket

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*“KAPALI” mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ karşılaştırması.

  • Geleneksel
  • DAS
Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabilir, böylelikle oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı olabilirsiniz.

*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

  • KAPALI
  • AÇIK
Siyah Dengeleyici

Karanlıkta İlk Siz Saldırın

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü sunan OnScreen Control
OnScreen Control

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control yalnızca örnekleme amaçlıdır; gerçek üründen ve Asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat

Ergonomik stant, ekranın yüksekliğini, eğimini ve eksenini size en uygun konuma getirmenizi kolaylaştırır.

Eğim

Eksen

Yükseltme

Yükseltme, eğme ve eksen ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.

Mükemmel Detaylar

LG UHD 4K monitör, 4K ve HDR içeriğin keyfini hayal ettiğiniz gibi çıkarmanızı sağlar.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %98 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UHD

  • Yıl

    2021

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.4

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %98 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    3840 x 2160@60Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    44.27W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    165W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    622.6 x 574.1 x 239.3(↑) 622.6 x 464.1 x 239.3(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    622.6 x 371 x 45.8

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    700 x 188 x 514

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.3

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.4

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    9.4

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları