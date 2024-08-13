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LG 29" EA93 Monitör

Teknik Özellikler

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LG 29" EA93 Monitör

29EA93

LG 29" EA93 Monitör

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    29"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    21:9

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık

    300 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5M : 1

  • Tepkime Süresi (GTG)

    5 ms

  • Görüş Açısı

    178/178

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    8bit, 16.7M

  • Pixel Aralığı

    0.0876(H) x RGB x 0.2628(V)

  • Yüzey İşlemesi

    Hard Coating(3H), Anti-glare

  • H-Tarama Frekansı

    30 ~90kHz (Dijital)

  • V-Tarama Frekansı

    56~75Hz - HDMI 56 ~ 61Hz (Dijital)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    2 Adet

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • DisplayPort

    Var

  • DVI-D

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    48.0W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.50W

ÖZELLIKLER

  • PIP

    Var

  • MHL

    Var

  • HDCP

    Var

  • ARC

    Var

  • DDC/CI

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    Var

MEKANIK

  • Çıkartılabilir Ayak

    Var

  • Eğilme

    -5º (öne) ~ 20 º(arkaya)

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    699.7 x 208.5 x 387

  • Set (Ayaksız)

    699.7 x 68.5 x 318

  • Kutu

    858 x 167 x 396

  • Duvara Montaj

    100 X 100

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    5.65 kg

  • Set (Ayaksız)

    5.2 kg

  • Kutu

    7.8 kg

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • PC Audio

    Var

  • USB

    Var

  • DVI-D

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları