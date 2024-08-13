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32" (80cm) SMART MONİTÖR | HD READY | SMART SHARE | VIRTUAL SURROUND PLUS
32" (80cm) SMART MONİTÖR | HD READY | SMART SHARE | VIRTUAL SURROUND PLUS
Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran boyutu (inç)
32"
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Ekran Tipi
Direct LED
GÖRÜNTÜ
-
Resim Modu
8 mod (Vivid, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)
-
Ekran Oran Düzeltme
8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
SES
-
Dolby Digital Decoder
Var
-
DTS Decoder
Var
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
20W
-
Surround Ses Özelliği
Virtual Surround Plus
-
Net Ses II
Var
-
Smart Sound Modu
Var
-
Ses Ayarlayıcı
3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)
-
Optik Ses Senkronizayonu
Var
-
Kablosuz Ses Senkranizasyonu
Var (Uyumlu)(Sihirli Kumanda veya WiFi Dongle ile çalışmaktadır.) (Sihirli Kumanda ve WiFi Dongle ayrı olarak satılmaktadır.)
BAĞLANTI
-
Smart Fonksiyonu
Var
-
Smart Home
Var
-
Premium İçerik
Var
-
Smart World
Var
-
Smart Share
Var
-
Game World
Var
-
Full Web Tarayıcısı
Var
-
Network File Browser (DLNA)
Var
-
Smart Mobile Link (MHL 2.0)
Var
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
-
Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)
Var (Dahili)
-
WiFi Direct
Var
-
Simplink
Var
EK ÖZELLIKLER
-
USB Versiyonu (Hız)
v2.0
-
DivX (HD)
DivX HD
-
Resim
JPEG
-
Akıllı Sensör
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Giriş Etiketleme
Var
ARAYÜZ
-
HDMI 1.4 Girişi
Var (3 adet)
-
USB 2.0
Var (3 adet)
-
Composite Girişi (CVBS + Ses)
Var
-
Komponent Girişi (Y,Pb,Pr + Ses)
Var
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
LAN
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Ortalama Güç Tüketimi
75W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0,30W
AKSESUARLAR
-
Standart Kumanda
Var
-
Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)
Uyumlu(Sihirli Kumanda ayrı olarak satılmaktadır.)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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