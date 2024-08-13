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Ergo IPS 31,5'' QHD Monitör USB Type-C™
32QP880-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ergo IPS 31,5'' QHD Monitör USB Type-C™

32QP880-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
32QP880-B

Ergo IPS 31,5'' QHD Monitör USB Type-C™

monitör kolu sağda olacak şekilde önden görünüm
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Tüm Özellikler

ÖZELLIK ÖĞELERI

  • Ürün adı

    Bilgisayar Monitörü

  • Yıl

    Y21

  • Boyut (inç)

    31,5 inç

  • Boyut (cm)

    80 cm

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Sıklığı

    0,2727 x 0,2727 mm

  • Parlaklık (Min.)

    280 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.)

    350 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %98 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (GtG, Daha Hızlı)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178º (Sağ / Sol), 178º (Yukarı / Aşağı)

  • Kavisli

    YOK

  • HDR 10

    VAR

  • VESA DisplayHDR™

    YOK

  • HDR Efekti

    VAR

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    YOK

  • Geniş Renk Gamı

    YOK

  • Renk Ayarlı

    VAR

  • Donanım Kalibrasyonu

    YOK

  • Otomatik Parlaklık

    YOK

  • Titreşim önleme

    VAR

  • Okuyucu Modu

    VAR

  • Renk Zayıflığı

    VAR

  • Super Resolution+

    VAR

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    YOK

  • NVIDIA G-Sync™

    YOK

  • AMD FreeSync™

    VAR

  • FreeSync (Düşük Kare Dengeleme)

    YOK

  • Siyah Dengeleyici

    VAR

  • Dinamik Hareket Senkronizasyonu

    VAR

  • Nişan İmleci

    YOK

  • FPS Sayacı

    YOK

  • Hız Aşırtma

    YOK

  • Kullanıcı Tanımlı Tuş

    YOK

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    VAR

  • Küre Aydınlatma

    YOK

  • PBP

    YOK

  • PIP

    YOK

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • Kamera

    YOK

  • Mikrofon

    YOK

  • Diğer (Özellik)

    Oto Eksen

  • True Color Pro

    YOK

  • Çift Kumanda

    VAR

  • OnScreen Control (LG Ekran Yöneticisi)

    VAR

  • LG UltraGear™ Control Center

    YOK

  • D-Sub

    YOK

  • D-Sub (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • DVI

    YOK

  • DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • HDMI

    VAR (2 adet)

  • HDMI (Hz için Maks. Çözünürlük)

    2560 x 1440 @ 75 Hz

  • DisplayPort

    VAR (1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • DP (Hz için Maks. Çözünürlük)

    2560 x 1440 @ 75 Hz

  • Mini DisplayPort

    YOK

  • mDP Sürümü

    Mevcut Değil

  • mDP (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt

    YOK

  • Thunderbolt (USB-C Uyumluluğu)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt (Hz için Maks. Çözünürlük)

    Mevcut Değil

  • Thunderbolt (Veri Aktarımı)

    YOK

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    Mevcut Değil

  • USB-C

    VAR (1 adet)

  • USB-C (Hz için Maks. Çözünürlük)

    2560 x 1440 @ 75 Hz

  • USB-C (DP Alternatif Mod)

    VAR

  • USB-C (Veri Aktarımı)

    VAR

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    96 W

  • Papatya Zinciri

    YOK

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    YOK

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    VAR (2 adet / 3.0 sürümü)

  • Ses Girişi

    YOK

  • Mikrofon Girişi

    YOK

  • Kulaklık çıkışı

    VAR

  • Hat çıkışı

    YOK

  • Hoparlör

    VAR

  • Speaker_Output (ünite)

    5 W

  • Speaker_Channel

    2 kanal

  • Bluetooth Bağlantısı

    YOK

  • Maxx Audio

    VAR

  • Rich Bass

    YOK

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC Girişi

    100-240 Vac, 50/60 Hz

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    40 W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    190 W

  • Güç Tüketimi (Energy Star)

    Mevcut Değil

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W’tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

  • Ekran Konum Ayarlamaları

    Eğim/Yükseklik/Döndürme/Eksen/Genişletme/Daraltma

  • Duvara Asılabilir

    100 x 100 mm

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    714,3 x 635,5 x 470 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    714,3 x 420,1 x 45,7 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    821 × 507 × 240 mm

  • Stantlı Ağırlık

    11,0 kg

  • Stantsız Ağırlık

    6,5 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    15 kg

  • DVI-D

    YOK

  • HDMI

    VAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    YOK

  • mDP’den DP’ye

    YOK

  • USB Type C

    VAR

  • USB Type C’den A Soketine

    YOK

  • USB A’dan B’ye

    YOK

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    YOK

  • PC Audio

    YOK

  • Uzaktan Kumanda

    YOK

  • Diğer (Aksesuar)

    DC Uzatma Kablosu (Siyah / 1,4 m + Tutucu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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