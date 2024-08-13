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42" (106cm) SMART MONİTÖR | FULL HD 1080P | SMART SHARE | VIRTUAL SURROUND PLUS

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

42" (106cm) SMART MONİTÖR | FULL HD 1080P | SMART SHARE | VIRTUAL SURROUND PLUS

42LB580N

42" (106cm) SMART MONİTÖR | FULL HD 1080P | SMART SHARE | VIRTUAL SURROUND PLUS

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    42"

  • Panel Tipi

    DIRECT LED

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Resim Modu

    8 mod (Vivid, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)

  • Resim Sihirbazı II

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

SES

  • Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • DTS Decoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    20W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround Plus

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Haberler, Musik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

  • Optik Ses Senkronizayonu

    Var

  • Kablosuz Ses Senkranizasyonu

    Var (Uyumlu)(Sihirli Kumanda veya WiFi Dongle ile çalışmaktadır.) (Sihirli Kumanda ve WiFi Dongle ayrı olarak satılmaktadır.)

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • Smart Home

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Smart World

    Var

  • Smart Share

    Var

  • Game World

    Var

  • Full Web Tarayıcısı

    Var

  • Skype

    Var

  • Kamera (Dahili/Uyumlu)

    Uyumlu (Kamera ayrı olarak satılmaktadır.)

  • Network File Browser (DLNA)

    Var

  • Smart Mobile Link (MHL 2.0)

    Var

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Simplink

    Var

EK ÖZELLIKLER

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • DivX (HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

ARAYÜZ

  • HDMI 1.4 Girişi

    Var (3 adet)

  • USB 2.0

    Var (3 adet)

  • Composite Girişi (CVBS + Ses)

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr + Ses)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • LAN

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Ortalama Güç Tüketimi

    160W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0,30W

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)

    961 x 567 x 55.5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    961 x 610 x 218

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm)

    1060 x 660 x 152

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg)

    9,2

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg)

    9,5

  • Kutu Ağırlığı (kg)

    13,8

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)

    Uyumlu(AN-MR500 Sihirli Kumanda ve AN-WF500 Wi-Fi® Bluetooth® USB Dongle üründen ayrı olarak satılmaktadır)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları