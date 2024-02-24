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24” UltraGear™ FHD 180Hz oyun monitörü | 1ms MBR, HDR 10
Hızlı başla.
Öne geç.
Yükseltilmiş 180Hz yenileme hızıyla yepyeni bir oyun deneyimini keşfedin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
180Hz yenileme hızı
Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.
UltraGear’ın hız standardını 180 Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 180 kez yükleyen 180Hz yenileme hızıyla ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
HIzlı tempolu bir oyuna ait düşük yenileme hızlı görüntü ile 180Hz yüksek yenileme hızlı net bir görüntünün karşılaştırması.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*60Hz yenileme hızı (soldaki görüntü) ve 180Hz yenileme hızı karşılaştırması.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği parlaklığı azaltır ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*1ms MBR çalışırken titreşim meydana gelebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*AMD FreeSync Modu “AÇIK” ve “KAPALI” (soldaki görsel) karşılaştırması.
Oyuncular için tasarlandı
Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla ve oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olan eğimi ayarlanabilir ekran tabanıyla oyun deneyiminizi geliştirin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
23.7
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250cd/㎡
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Tepki Süresi
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
24GS50F-B
-
Yıl
Y24
GÖRÜNTÜLEMEK
-
Boyut [İnç]
23.7
-
Boyut [cm]
60.4
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
VA
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.2739 x 0.2739
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
200cd/㎡
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250cd/㎡
-
Renk Gamı (Min.)
NTSC 68%(CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
-
Kontrast Oranı (Min.)
1800:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
-
Tepki Süresi
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
ÖZELLIKLER
-
HDR Etkisi
YES
-
Okuyucu Modu
YES
-
Renk Zayıflığı
YES
-
Süper Çözünürlük+
YES
-
AMD FreeSync™
YES
-
PBP
YES
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
16W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
18W
MEKANIK
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
Less than 0.3W
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
539.5 x 322.2 x 39mm
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
710 x 400 x 156mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
539.5 x 414.2 x 195.6mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
3.55kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
2.95kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
5.3kg
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