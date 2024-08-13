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24” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180Hz, IPS 1ms GtG, HDR10
Hızlı başla.
Öne geç.
Karşınızda 180Hz refresh rate özelliği ile başlangıç çizgisinden itibaren öne geçmenizi sağlayan oyun monitörü.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
180Hz refresh rate
Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.
UltraGear’ın hız standardını 144Hz’den 180Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 180 kez yükleyen 180Hz refresh rate özelliği ile ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kesintisiz oyun
teknolojisi
NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın.
Kesintisiz oyun teknolojisi.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyuncular için tasarlandı
Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Dönüş, eğim, yükseklik ve eksen ayarlı ekran tabanı oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
23.8
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Tepki Süresi
1ms (GTG ile daha hızlı)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
24GS65F-B
-
Yıl
2024
EKRAN
-
Boyut [İnç]
23.8
-
Boyut [cm]
60.47cm
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.2745x0.2745 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300 cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
1ms (GTG ile daha hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
DP Sürümü
1.4
-
kulaklık çıkışı
3-Çıkışlı(sadece ses)
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
17W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
19W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
18W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
Less than 0.5W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
Less than 0.3W
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Pivot
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
540.8 x 551.1 x 291.2 mm
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
540.8 x 323.8 x 42.8 mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
769x 198 x 442 mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.4kg
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
3.3kg
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
7.8 kg
AKSESUAR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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