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24” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180Hz, IPS 1ms GtG, HDR10
24GS65F-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

24” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180Hz, IPS 1ms GtG, HDR10

24GS65F-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
24GS65F-B

24” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180Hz, IPS 1ms GtG, HDR10

önden görünüm

UltraGear™ oyun monitörü.


Oyun için tasarlandı

UltraGear™ oyun monitörü.

Hızlı başla.
Öne geç.

Karşınızda 180Hz refresh rate özelliği ile başlangıç çizgisinden itibaren öne geçmenizi sağlayan oyun monitörü.

Ekran

23,8” Full HD (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

Hız

180Hz refresh rate

IPS 1ms (GtG) tepki süresi

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

180Hz refresh rate

Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.

UltraGear’ın hız standardını 144Hz’den 180Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 180 kez yükleyen 180Hz refresh rate özelliği ile ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

180Hz refresh rate.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

IPS 1ms (GtG)

Her açıdan
net görüntü.

Ters gölgelenmeyi ve giriş gecikmesini azaltan 1ms hızlı tepki süresiyle canlı görsellerin keyfini çıkarın. Ayrıca IPS paneli, bu çarpıcı görüntüleri 178°’ye varan geniş açıdan net bir şekilde izlemenize olanak tanır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir. 

sRGB 99% (Typ.) özellikli HDR10.

sRGB 99% (Typ.) özellikli HDR10

Gerçekçi renkleri hissedin

Geniş renk gamı, sRGB 99% (Typ.) ve HDR10’u destekleyen monitör, yüksek renk kalitesiyle oyuncuların, her türlü savaş alanı için oyun tasarımcılarının hedeflediği çarpıcı renkleri görmesini sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kesintisiz oyun
teknolojisi

NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın. 

Kesintisiz oyun teknolojisi.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyuncular için tasarlandı

Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Dönüş, eğim, yükseklik ve eksen ayarlı ekran tabanı oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Icône de conception sans bordures.

Çerçevesiz tasarım

3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım

Icône d’inclinaison.

Eğim

-5°~+15°

Icône réglable en inclinaison.

Yükseklik ayarı

110 mm

Icône rotation ajustable.

Eksen

Saat yönünde

UltraGear™ oyun monitörü.

  • HDMI 2.0 simgesi.

    HDMI 2.0

  • DisplayPort 1.4 simgesi.

    DisplayPort 1.4

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    23.8

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Tepki Süresi

    1ms (GTG ile daha hızlı)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    24GS65F-B

  • Yıl

    2024

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    23.8

  • Boyut [cm]

    60.47cm

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2745x0.2745 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (GTG ile daha hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3-Çıkışlı(sadece ses)

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    17W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    19W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    18W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    Less than 0.5W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    Less than 0.3W

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    540.8 x 551.1 x 291.2 mm

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    540.8 x 323.8 x 42.8 mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    769x 198 x 442 mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.4kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3.3kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    7.8 kg

AKSESUAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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