LG UltraGear™ G4 27 inç 144 Hz (hız aşırtma) FHD IPS Oyun Monitörü | NVIDIA G-SYNC® Compatible 27G411A, SRGB %99 (Tipik)
27G411A-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

27G411A-B
stant aşağıdayken monitörün önden görünümü
yandan görünüm
stant aşağıdayken monitörün önden görünümü
yandan görünüm
eğimli monitörün yandan görünüm
üstten görünüm
-15 derece üstten görünüm
+15 derece üstten görünüm
ışıklar kapalıyken arkadan görünüm
ışıklar açıkken arkadan görünüm
ışıklar kapalıyken arkadan perspektif görünümü
ışıklar açıkken arkadan perspektif görünümü
arkadaki amblemin ışıklar kapalıyken yakından görünümü
arkadaki amblemin ışıklar açıkken yakından görünümü
bağlantı noktalarının yakın çekim görünümü
Temel Özellikler

  • 27 inç FHD IPS (1920x1080) ekran
  • 144 Hz (hız aşırtma) (doğal 120 Hz) yenileme hızı / 1 ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible | AMD FreeSync™
LG UltraGear™ G4

LG UltraGear™ G4

27" 144 Hz (hız aşırtma özelliği)
FHD IPS Oyun Monitörü

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

27 inç FHD IPS 1920x1080, sRGB %99, HDR 10, 144 Hz (hız aşırtma) (doğal 120 Hz) yenileme hızı, 1 ms MRB, ultra ince tasarım
Ekran kelimesi büyük harflerle yazılmış.

Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin

Monitörümüz HDR10’u destekler ve sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş bir renk spektrumu sunar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.

LG UltraGear monitörde HDR, sRGB %99 ve IPS ekran ile canlı renkler sergileyen uzay savaşı oyun sahnesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

IPS™ Ekran

LG IPS™ monitör, geniş izleme açısıyla olağanüstü renk doğruluğu sunar.

HDR 10

HDR 10 (yüksek dinamik aralığı), belirli renk ve parlaklık düzeylerini destekler.

sRGB %99 (Tipik)

DCI-P3 spektrumunun %99’unu kapsadığı için doğru renk görüntüleme konusunda mükemmel çözümü sunar.

Hız kelimesi büyük harflerle yazılmış.
Son derece hızlı tepki süresine ve 144 Hz yüksek yenileme hızına sahip yarış oyunu sahnesi.

144 Hz (hız)
(doğal 120 Hz)
yenileme hızıyla akıcı oyun hareketi

Hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görseller için 144 Hz (hız aşırtma) (doğal 120Hz) yenileme hızı sunar. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu ürün, DisplayPort 1.4 üzerinden bağlandığında 120 Hz ve hız aşırtma modunda 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekler. (HDMI 2.0, 144 Hz'e kadar destekler.)

*Yenileme hızı ve tepki süresi, ortama (içerik veya PC performansı (CPU/GPU) gibi) bağlı olarak değişebilir. DP 1.4 uyumlu kablo ve grafik kartı gereklidir (grafik kartı ayrı satılır).

Ekranda hızla ilerleyen sarı bir yarış arabası görünüyor. Beyaz kare kutunun içi net bir şekilde görünürken dışı ise bulanık.

Zafere giden
hızlı tempo

1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma*, bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltarak akıcı bir oyun deneyimi sunar. Tüm aksiyon esnasında dinamik ve hızlı hareket eden nesneler oyunculara rekabet avantajı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur, dolayısıyla bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*1 ms MBR çalışırken titreşim meydana gelebilir.

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.

AMD FreeSync™, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna sahip bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Hızlı tempolu bir oyunda bir pilotun görüntüsü bölünmüş ekranda yer alıyor, daha akıcı ve net görüntü mevcut.

NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync logoları.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına dayalı olarak hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Kullanılabilirlik büyük harflerle yazılmış.

LG Switch Uygulaması

LG Switch ile Daha Akıllı Kontrol, Sorunsuz Geçiş

LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 kareye bölüp video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza fazla konfor katar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu video sadece temsilidir, gerçek 27G411A ürün özelliklerini yansıtmayabilir.

*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.

Neredeyse çerçevesiz tasarım ve ince stant tabanı

Ultra ince tasarım. Neredeyse havada asılı duruyor

Ultra ince çerçeve ve minimal incelikte stant tabanı sayesinde daha az dikkat dağıtıcı unsurla daha fazla ekran deneyimi yaşayın: neredeyse çerçevesiz tasarım. Havada asılı gibi duran stant, net ve ağırlıksız estetik unsurları iyileştirirken kusursuz ekran hissi, sürükleyici bir görsel deneyim sunar. Çift kurulumlar veya minimalist çalışma alanları için idealdir.

Çerçevesiz tasarım simgesi.

Çerçevesiz tasarım

ince stant tabanlı

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

'-5~20º

Duvara Monte simgesi.

Duvara Monte

100X100

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*Eğim (-5~20°), Duvara Monte Edilebilir (100x100).

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Tepki Süresi

    1 ms MBR, 5 ms (Daha Hızlı GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68,5

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,3114 x 0,3114 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    220 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 M

  • Renk Biti

    8 bit (6 bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1050:1

  • Yüzey İşlem

    1500:1

  • Tepki Süresi

    1 ms MBR, 5 ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144 (O/C)

ÖZELLIKLER

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Hız Aşırtma

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (1 adet)

  • DP Sürümü

    1,4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • CE

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    EVET

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    611,5 x 452,4 x 220

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    611,5 x 357,8 x 38,5

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    690 x 141 X 430

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    3,8 kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    2,9 kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    5,3 kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Siyah / 1,5 m

  • Adaptör

    Siyah

  • HDMI

    EVET (1 adet)

  • Diğerleri (Aksesuar)

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

