sRGB %99 (Tipik), 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G4 27 inç 240Hz Full HD Oyun Monitörü│27G440A

sRGB %99 (Tipik), 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G4 27 inç 240Hz Full HD Oyun Monitörü│27G440A

27G440A-B
Temel Özellikler

  • 27 inç Full HD (1920x1080) IPS Ekran
  • 240Hz yenileme hızı
  • sRGB %99 (Tipik)
  • 1 ms (GtG) tepki süresi
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DisplayPort 1.4 x1 (DSC özellikli)
Daha fazla
UltraGear™ 27g440a oyun monitörünün önden görüntüsü.



27 inç Full HD 240Hz IPS Oyun Monitörü

Neon ışıklı fütüristik bir koridorda yer alan altıgen kaideli LG UltraGear™ 27g440a oyun monitörünün önden görünümü. Ekranda, canlı mor ve kırmızı girdaplarla birlikte ortada UltraGear logosu görülüyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

LG UltraGear 27G440A monitörün temel özelliklerini vurgulayan tanıtım grafiği: 27 inç FHD (1920x1080) ekran, sRGB %99 (Tipik) renk kapsamı, 240Hz yenileme hızı, 1 ms (GtG) tepki süresi ve HDMI 2.0 bağlantı.
Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin

Monitörümüz sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.

Parlak bir güneşin ve asteroitlerin yakınında uzay gemilerinin yer aldığı canlı bir uzay savaşı sahnesini gösteren LG UltraGear 27G440A monitörün tanıtım görseli. Sol altta doğru renk üretimi ve geniş izleme açılarını vurgulayan “sRGB %99” ve “IPS” vurguları yer alıyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

IPS™ Ekran

LG IPS™ monitör, geniş izleme açısıyla olağanüstü renk doğruluğu sunar.

sRGB %99 (Tipik)

sRGB spektrumunun %99’unu kapsadığı için doğru renk görüntüleme konusunda mükemmel çözümü sunar.

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “EKRAN” yazıyor.

Fütüristik bir motosiklet yarışı sahnesini sergileyen LG UltraGear 27G440A monitörün tanıtım görseli. Başlıktaki “240Hz yenileme hızına sahip akıcı oyun hareketi” yazısı, hareket bulanıklığının azaltıldığını ve akıcı, gerçeğe yakın netlikte görseller sunulduğunu vurguluyor. Büyük “240Hz” yazısı, monitörün sürükleyici oyun için tasarlanan hızlı yenileme hızını vurgular.

Akıcı oyun hareketi

240Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü sunar. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın

Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Soldan sağa doğru uzanan ince çizgili bir çerçevenin içinde, koyu arka planda ortalanmış büyük degrade harflerle “TEKNOLOJİ” yazıyor.

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.

AMD FreeSync™ Premium ile desteklenen, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna sahip bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Hızlı jet kokpitinde bir pilotu gösteren karşılaştırma görüntüsü. “Etkin değil” etiketli sol tarafta hareket bulanık ve yapay görünürken “Etkin” etiketli sağ taraf keskin ve net görünüyor. Böylece LG UltraGear 27G440A monitörde hareket optimizasyonu özelliklerinin faydası gösteriliyor.

NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logoları, LG UltraGear 27G440A monitörün daha akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi için her iki adaptive sync teknolojisiyle uyumluluğunu vurguluyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Switch ile Akıllı Kontrol, Sorunsuz Geçiş

LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 kareye bölüp video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza fazla konfor katar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu video sadece temsilidir, gerçek 27G440A ürün özelliklerini yansıtmayabilir.

*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.

Kompakt ve zarif

Döndürme, eğme, ekseni ayarlama ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Döndürme

-30° ~ 30°

.Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5° ~ 21°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

130 mm

Eksen simgesi.

Eksen

Çift Yönlü

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27g440a oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

Ekranda fütüristik bir yarış sahnesi gösteren UltraGear™ 27g440a oyun monitörünün önden ve arkadan görünümü.

HDMI simgesi.

HDMI™ 2.0 x2

DisplayPort simgesi.

DisplayPort 1.4 x1

DSC özellikli

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    27

  • EKRAN - Çözünürlük

    1920 x 1080

  • EKRAN - Panel Tipi

    IPS

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGadetr

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.4

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Panel Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.3108mm x 0.3108mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Renk Biti

    8bit (6bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    240

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    Buzzer, FW update by USB stick

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 Kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç Kaynağı (Adaptör)

  • DC Output

    40W(19V, 2.1A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    614.2 x 540.7 x 220

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    770 x 172 x 500

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.5kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.9kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Ülkeye bağlı

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI

    EVET(2adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1adet)

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Fare Tutucu, Kablo Tutucu

UYUMLULUK BİLGİLERİ

