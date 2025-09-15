We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
sRGB %99 (Tipik), 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G4 27 inç 240Hz Full HD Oyun Monitörü│27G440A
sRGB %99 (Tipik), 1 ms (GtG), HDMI 2.0 özelliklerine sahip LG UltraGear™ G4 27 inç 240Hz Full HD Oyun Monitörü│27G440A
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin
Monitörümüz sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için IPS ekranıyla yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.
Parlak bir güneşin ve asteroitlerin yakınında uzay gemilerinin yer aldığı canlı bir uzay savaşı sahnesini gösteren LG UltraGear 27G440A monitörün tanıtım görseli. Sol altta doğru renk üretimi ve geniş izleme açılarını vurgulayan “sRGB %99” ve “IPS” vurguları yer alıyor.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Oyun dünyasına olağanüstü hızla dalın
Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknoloji sertifikasına sahiptir.
AMD FreeSync™ Premium ile desteklenen, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna sahip bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Hızlı jet kokpitinde bir pilotu gösteren karşılaştırma görüntüsü. “Etkin değil” etiketli sol tarafta hareket bulanık ve yapay görünürken “Etkin” etiketli sağ taraf keskin ve net görünüyor. Böylece LG UltraGear 27G440A monitörde hareket optimizasyonu özelliklerinin faydası gösteriliyor.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
LG Switch ile Akıllı Kontrol, Sorunsuz Geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntü kalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 kareye bölüp video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza fazla konfor katar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Bu video sadece temsilidir, gerçek 27G440A ürün özelliklerini yansıtmayabilir.
*Doğru kullanım için LG Switch yazılımı, LG.com adresinden manuel olarak indirilmelidir.
Kompakt ve zarif
Döndürme, eğme, ekseni ayarlama ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir kaidesiyle neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
27
EKRAN - Çözünürlük
1920 x 1080
EKRAN - Panel Tipi
IPS
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
EKRAN - Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGadetr
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
27
Boyut [cm]
68.4
Çözünürlük
1920 x 1080
Panel Tipi
IPS
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
Renk Biti
8bit (6bit+FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
240
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
HDR Etkisi
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Diğerleri (Özellikler)
Buzzer, FW update by USB stick
BAĞLANTI
HDMI
EVET(2adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1adet)
DP Sürümü
1.4
kulaklık çıkışı
3 Kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
GÜÇ
Tip
Harici Güç Kaynağı (Adaptör)
DC Output
40W(19V, 2.1A)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
614.2 x 540.7 x 220
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
770 x 172 x 500
Ayaklı Ağırlık [kg]
6.5kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
4kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.9kg
AKSESUAR
Güç kablosu
Ülkeye bağlı
Adaptör
EVET
HDMI
EVET(2adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1adet)
Diğerleri (Aksesuar)
Fare Tutucu, Kablo Tutucu
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
- uzatma
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.