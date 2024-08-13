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165Hz Yenileme Hızına Sahip 27” UltraGear™ QHD Oyun Monitörü
27GR75Q-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

165Hz Yenileme Hızına Sahip 27” UltraGear™ QHD Oyun Monitörü

27GR75Q-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27GR75Q-B

165Hz Yenileme Hızına Sahip 27” UltraGear™ QHD Oyun Monitörü

Önden görünüm
Oyun İçin Tasarlandı.

Oyun İçin Tasarlandı.

Hız
165 Hz Yenileme Hızı
IPS 1 ms (GtG) Tepki Süresi
Ekran
27” QHD (2560 x 1440)
HDR10 / sRGB 99% (Tip.)
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu
AMD FreeSync™ Premium
165 Hz Yenileme Hızı

Hızlı Ekran, Akıcı Oyun

165 Hz'lik yüksek hız, oyun severlerin sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Oyun severler rakiplerine hızlı tepki verebilir ve kolayca hedefe nişan alabilirler.
  • 60 Hz
  • 165 Hz

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Müthiş Hız, Gerçekçi Oyun Deneyimi.
IPS 1 ms (GtG)

Müthiş Hız, Gerçekçi Oyun Deneyimi.

Ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayan ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG), yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*"1 ms'lik Tepki Süresi"ni gerçekleştirmek için "Hızlı Mod" seçeneğini işaretleyin. (Oyun Modu → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Akıcı Oyun Deneyimi Sunan Teknoloji.

Akıcı Oyun Deneyimi Sunan Teknoloji.

NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu

27GR75Q, önemli ölçüde azaltılmış yırtılma veya takılma düzeyi ile size iyi bir oyun deneyimi sunabilen, NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış, G-SYNC® Uyumlu bir monitördür.

AMD FreeSync™ Premium

Oyun severler, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı büyük ölçüde ortadan kaldırır.
Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin
sRGB 99% (Tipik) ile HDR10

Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin

sRGB renk gamının 99%’undan oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen bu monitör, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunar. Oyun severlerin savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı olabilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Oyuncu Odaklı Tasarım.

Göz alıcı tasarım ve 3 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Ayarlanabilir taban monitörün eğim, yükseklik ve eksen hareketlerini destekleyerek oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Oyuncu Odaklı Tasarım.

Çerçevesiz tasarımlı monitör.

Çerçevesiz Tasarım

3 tarafı çerçevesiz
Eğimi ayarlanabilen monitör

Eğim

-5~15°
Yüksekliği ayarlanabilen monitör.

Yükseltme

110 mm
Ekseni ayarlanabilen monitör

Eksen

Saat yönünde
Oyun İçin Özelleştirilmiş Modlar.
Oyun Grafik Kullanıcı Arayüzü

Ödüllü Oyun Grafik Kullanıcı Arayüzü

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu

Dynamic Action Sync, giriş gecikmelerini azaltarak oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilmesine ve rakiplere hızla tepki verebilmesine olanak tanır.

Siyah Dengeleyici

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

Nişan imleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, her öğenin ne kadar iyi yüklendiğini görmenizi sağlar. Kurgu yaparken, oyun oynarken veya film izlerken her kare önemlidir. FPS Sayacı, gerçek zamanlı verilere ulaşmanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Crosshair özelliği, FPS Sayacı etkinken kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan değeri görüntüleyebilir.
*FPS (Saniye Başı Kare) Sayacı: Saniye başına kare ölçümü.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    2560x1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2023

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.5

  • Çözünürlük

    2560x1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2331 x 0,2331

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    45W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    48W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 569.8 x 291.2(↑) 613.5 x 459.8 x 291.2(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    691 x 513 x 185

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.19

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.05

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.55

AKSESUAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları