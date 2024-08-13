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144 Hz Yenileme Hızına Sahip 27" LG UltraGear™ UHD Oyun Monitörü
Hız
IPS 1 ms (GtG) Tepki Süresi
144 Hz Yenileme Hızı
Ekran
27" UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 %95 (Tipik)
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu
AMD FreeSync™ Premium
*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Olağanüstü Hız Sayesinde Oyuna Hızla Girin
Bir robotun karşılaştırmalı iki animasyonunu gösterir. İki animasyon da aynı görünür ancak 1 ms (GtG) uygulanmamış ilk animasyonun netliği diğerine göre daha azdır.
*1 ms Tepki Süresi” için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod)
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*144 Hz’e çıkabilmek için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*144 Hz’e kadar Değişken Yenileme Hızını (VRR) destekler. Düzgün çalışması için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Akıcı Oyun Deneyimi Odaklı Teknoloji
Uzay gemisi görüntüsü. Görüntünün yarısı diğer yarısına kıyasla yırtılır ve takılır.
Oyuncuyu merkeze alan tasarım
Görsel; eğim, yükseklik ayarı ve eksen değişikliği sayesinde oyuncuların oyunu daha rahat oynamalarını sağlayan 3 tarafı çerçevesiz monitörün 3 modunu gösterir.
*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*GUI üzerindeki menü modele göre farklılık gösterebilir.
Dinamik Hareket Senk.
Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile oyuncular, kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, giriş gecikmelerini azaltabilir ve rakiplerine hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Siyah Dengeleyici
Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.
*DAS herhangi bir ayar yapılmadığı sürece arka planda çalışır.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
Y23
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Boyut [cm]
68.5
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,1554 x 0,1554
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
320
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
400
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Renk Biti
10bit (8bit+FRC)
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Yüzey İşlem
Parlama önleyici
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
144
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Uyumlu
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
SGK
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Altıgen Aydınlatma
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4 (DSC)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
-
UL (cUL)
EVET
-
CE
EVET
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
DC Output
65W (19V / 3.42A)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
50W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
55W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5 x 577.7 x 253.7(↑) 613.5 x 467.7 x 253.7(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
691 x 184 x 498
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
6.4
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.5
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.8
AKSESUAR
-
Güç kablosu
Ülkeye bağlı
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Siyah / 1,8 m
-
HDMI
EVET (ver 2.1)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Cable holder / Mouse holder
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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