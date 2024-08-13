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144 Hz Yenileme Hızına Sahip 27" LG UltraGear™ UHD Oyun Monitörü
27GR93U-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

144 Hz Yenileme Hızına Sahip 27" LG UltraGear™ UHD Oyun Monitörü

27GR93U-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27GR93U-B

144 Hz Yenileme Hızına Sahip 27" LG UltraGear™ UHD Oyun Monitörü

27GR93U-B

Oyun için Tasarlandı.

Oyun için Tasarlandı

Hız

IPS 1 ms (GtG) Tepki Süresi

144 Hz Yenileme Hızı

Ekran

27" UHD (3840X2160)

VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 %95 (Tipik)

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu

AMD FreeSync™ Premium

Uzaydaki uzay gemilerini gösterir. Görüntü çok canlı ve net.
UHD 4K Ekran

Olağanüstü Oyun Görüntüsü

UHD 4K ekran, canlı sahneleri bire bir üreten gerçeğe sadık renkleri destekler.

*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Uzaydaki uzay gemilerini gösterir. Görüntü canlı ve renkli.

DCI-P3 %95 içeren HDR400 (Tipik)

Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin

Bu monitör, geniş bir renk spektrumunu; DCI-P3 renk gamının %95’ini (Tipik) destekler ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçeğine sadık renkler sergileyerek gerçekçi bir görsel etki sunar. Oyuncuların, her türlü savaş alanında oyun tasarımcılarının hedeflediği çarpıcı renkleri görmesini sağlar.

*Yukarıdaki görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

IPS 1ms (GtG)

Olağanüstü Hız Sayesinde Oyuna Hızla Girin

Ters gölgelenmeyi azaltarak hızlı tepki süresi sağlayan IPS 1 ms sayesinde gelişmiş performansla oyunun içine daha fazla girebilirsiniz.

Bir robotun karşılaştırmalı iki animasyonunu gösterir. İki animasyon da aynı görünür ancak 1 ms (GtG) uygulanmamış ilk animasyonun netliği diğerine göre daha azdır.

*1 ms Tepki Süresi” için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod)
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyunda yarışan bir arabanın karşılaştırmalı iki animasyonunu gösterir. İki animasyon da aynı görünür ancak 144 Hz yenileme hızı uygulanmamış olan ilk animasyonun netliği diğerine kıyasla daha düşüktür.
144 Hz Yenileme Hızı

Hızlı Ekran, Kesintisiz Oyun Deneyimi

144 Hz ultra hız, oyuncuların bir sonraki kareyi hızla görmelerini sağlayarak akıcı ve sorunsuz görüntü sunar. Oyuncular rakiplerine anında yanıt vererek hedefe kolayca nişan alabilir.

*144 Hz’e çıkabilmek için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Monitör, yüksek kaliteli hareketli görüntüler sağlar.
HDMI 2.1’den UHD@144Hz

Eksiksiz ve Kolay Oyun Deneyimi

27GR93U, HDMI 2.1'den 144 Hz'e kadar yenileme hızına sahiptir. Bu sayede, oyuncular DisplayPort veya HDMI ile UHD çözünürlüğünün ve 144 Hz’in keyfini tam olarak çıkarabilir.

*144 Hz’e kadar Değişken Yenileme Hızını (VRR) destekler. Düzgün çalışması için bilgisayarın ekran kartı DisplayPort 1.4 (DSC) veya HDMI 2.1’i desteklemelidir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Akıcı Oyun Deneyimi Odaklı Teknoloji

Uzay gemisi görüntüsü. Görüntünün yarısı diğer yarısına kıyasla yırtılır ve takılır.

NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu

NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış G-SYNC® Uyumlu bir monitör olan 27GR93U, çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.

AMD FreeSync™ Premium

FreeSync™ Premium teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım

Göz alıcı ve 3 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarım ile kusursuz bir oyun deneyimi yakalayın. Ayarlanabilir ekran tabanı, ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirerek oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Görsel; eğim, yükseklik ayarı ve eksen değişikliği sayesinde oyuncuların oyunu daha rahat oynamalarını sağlayan 3 tarafı çerçevesiz monitörün 3 modunu gösterir.

Çerçevesiz tasarımlı monitör.

Çerçeve Tasarımı

3 Tarafı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
Eğimi ayarlanabilen monitör.

Eğim

-5~15°
Yüksekliği ayarlanabilen monitör.

Yükseklik

110 mm
Ekseni ayarlanabilen monitör.

Eksen

Saat yönünde
4 kutuplu kulaklık bağlantı noktası ve buna bağlanmış bir kulaklık kablosuna sahip monitörün alt kısmını gösterir.
4 Kutuplu Kulaklık Çıkışı

Sürükleyici
Ses Efekti Eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca, DTS Kulaklık :X ile sanal 3D ses sayesinde sürükleyicilik hissini daha da katlayabilirsiniz.

*Kulaklıklar pakete dahil DEĞİLDİR. Ayrı olarak satın almanız gerekir.

Animasyon özelleştirilmiş Oyun Modlarını gösterir.
Oyun GUI’si

Ödüllü Oyun GUI’si

Oyuncular, On-Screen Display ve OnScreen Control özellikleri sayesinde hem temel monitör seçeneklerini ayarlayarak hem de kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği “Kullanıcı Tanımlı Anahtar” kaydederek kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*GUI üzerindeki menü modele göre farklılık gösterebilir.

Dinamik Hareket Senk.

Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile oyuncular, kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, giriş gecikmelerini azaltabilir ve rakiplerine hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Siyah Dengeleyici

Siyah Dengeleyici, oyuncuların en karanlık yerlerde saklanan keskin nişancıları görmesine ve flaş patladığında hızla kaçmasına yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*DAS herhangi bir ayar yapılmadığı sürece arka planda çalışır.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y23

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.5

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • SGK

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Altıgen Aydınlatma

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4 (DSC)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    65W (19V / 3.42A)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    50W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    55W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 577.7 x 253.7(↑) 613.5 x 467.7 x 253.7(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    691 x 184 x 498

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.4

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.5

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.8

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    Ülkeye bağlı

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Siyah / 1,8 m

  • HDMI

    EVET (ver 2.1)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Cable holder / Mouse holder

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları