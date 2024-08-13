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27” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10
27GS60F-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10

27GS60F-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27GS60F-B

27” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10

önden görünüm
UltraGear™ oyun monitörü.



Oyun için tasarlandı

UltraGear™ oyun monitörü.

Hızlı başla.
Öne geç.

Karşınızda 180 Hz yenileme hızıyla başlangıç çizgisinden itibaren öne geçmenizi sağlayan oyun monitörü.

Ekran

27” Full HD (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99% (Tipik)

Hız

180 Hz yenileme hızı

IPS 1 ms (GtG) tepki süresi

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

180 Hz yenileme hızı

Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.

UltraGear’ın hız standardını 144 Hz’den 180 Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 180 kez yükleyen 180 Hz yenileme hızıyla ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

180 Hz yenileme hızı.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

IPS 1 ms (GtG)

Her açıdan
net görüntü.

Ters gölgelenmeyi ve giriş gecikmesini azaltan 1 ms hızlı tepki süresiyle canlı görsellerin keyfini çıkarın. Ayrıca IPS paneli, bu çarpıcı görüntüleri 178°’ye varan geniş açıdan net bir şekilde izlemenize olanak tanır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir. 

sRGB %99’a (Tipik) sahip HDR10.

sRGB %99’a (Tipik) sahip HDR10

Gerçekçi renkleri hissedin

Geniş renk gamı, sRGB %99 (Tipik) ve HDR10’a sahip monitör, yüksek renk kalitesi üreterek oyuncuların, her türlü savaş alanı için oyun tasarımcılarının hedeflediği çarpıcı renkleri görmesini sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kesintisiz oyun
teknolojisi

NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın. 

Kesintisiz oyun teknolojisi.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyuncular için tasarlandı

Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla ve oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olan eğimi ayarlanabilir ekran tabanıyla oyun deneyiminizi geliştirin.

Çerçevesiz tasarım simgesi.

Çerçevesiz tasarım

3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım

Eğim simgesi.

Eğim

-5~+15º

UltraGear™ oyun monitörü.

  • HDMI 2.0 simgesi.

    HDMI 2.0

  • DisplayPort 1.4 simgesi.

    DisplayPort 1.4

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyun GUI’sı

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği “Kullanıcı Tanımlı Anahtar”a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile daha hızlı)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    27GS60F

  • Yıl

    2024

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.5

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.3108 x 0.3108mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240cd/㎡

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile daha hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    EVET

  • AMD FreeSync™

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Hız Aşırtma

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    614.2 x 454.2 x 224.8mm

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7mm

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    707 x 164 x 453mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    5.8

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    7.9

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    VAR

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI

    EVET

  • Uzaktan kumanda

    YOK

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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