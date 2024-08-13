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27” UltraGear™ Full HD IPS oyun monitörü | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10
Hızlı başla.
Öne geç.
Karşınızda 180 Hz yenileme hızıyla başlangıç çizgisinden itibaren öne geçmenizi sağlayan oyun monitörü.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
180 Hz yenileme hızı
Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.
UltraGear’ın hız standardını 144 Hz’den 180 Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 180 kez yükleyen 180 Hz yenileme hızıyla ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
180 Hz yenileme hızı.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kesintisiz oyun
teknolojisi
NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyuncular için tasarlandı
Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla ve oyunu daha rahat oynamanıza yardımcı olan eğimi ayarlanabilir ekran tabanıyla oyun deneyiminizi geliştirin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*En yeni OnScreen Control versiyonunu indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Tepki Süresi
1ms (GtG ile daha hızlı)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
27GS60F
-
Yıl
2024
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Boyut [cm]
68.5
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.3108 x 0.3108mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240cd/㎡
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
1ms (GtG ile daha hızlı)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
EVET
-
AMD FreeSync™
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Hız Aşırtma
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
614.2 x 454.2 x 224.8mm
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7mm
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
707 x 164 x 453mm
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
5.8
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.1
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
7.9
AKSESUAR
-
Güç kablosu
VAR
-
Adaptör
EVET
-
HDMI
EVET
-
Uzaktan kumanda
YOK
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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