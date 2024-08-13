27” UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) oyun monitörü | 1ms (GtG), HDR10

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ekran
27” QHD (2560x1440) IPS
HDR10 / sRGB %99 (Tipik)
Hız
200Hz refresh rate (O/C)
IPS 1ms (GtG) tepki süresi
Teknoloji
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Bu monitör 180Hz refresh rate’i destekler; overclock durumunda 200Hz refresh rate ile kullanılabilir. Düzgün çalışması için DisplayPort 1.4 ve DisplayPort 1.4 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.
*Refresh rate, önceki model 27GN800'e göre yükseltilmiştir.
200Hz refresh rate (O/C)
Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.
UltraGear’ın hız standardını 200Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 200 kez yükleyen 200Hz (O/C) refresh rate özelliği ile ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Düşük refresh rate’e sahip hızlı tempolu bir oyun görüntüsü ile 200Hz (O/C) yüksek refresh rate’e sahip net bir görüntünün karşılaştırması.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Bu monitör 180Hz refresh rate’i destekler; overclock durumunda 200Hz refresh rate ile kullanılabilir. Düzgün çalışması için DisplayPort 1.4 ve DisplayPort 1.4 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.
IPS 1ms (GTG)
Her açıdan
Net görüntü
Ters gölgelenmeyi ve giriş gecikmesini azaltan 1ms hızlı tepki süresiyle canlı görsellerin keyfini çıkarın. Ayrıca IPS paneli, bu çarpıcı görüntüleri geniş açıdan (178 dereceye varan) net bir şekilde izlemenize olanak tanır.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).
*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Kesintisiz oyun teknolojisi
NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
Oyuncuyu merkeze alan tasarım
Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Dönüş, eğim, yükseklik ve eksen ayarlı ekran tabanı oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Oyun GUI’sı
Ödüllü oyun GUI’sı
Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
2560 X 1440
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
(Tip.) 300 cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Yükseklik, Pivot, Eğim
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
27GS75Q-B
-
Yıl
2024
AKSESUAR
-
HDMI
Evet
-
Ekran Bağlantı Noktası
Evet
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
2560 X 1440
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2331 x 0,2331
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
(Min.) 240 cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
(Tip.) 300 cd/m²
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7
-
Renk Biti
8
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
1ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178˚(Sağ/Sol), 178˚(Üst/A)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
Evet
-
HDR Etkisi
Evet
-
Titreşimsiz Güvenli
Evet
-
Okuyucu Modu
Evet
-
NVIDIA G-Sync™
Evet
-
AMD FreeSync™
Evet
-
Siyah Sabitleyici
Evet
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
Evet
-
artı işareti
Evet
-
FPS Sayacı
Evet
-
Hız Aşırtma
Evet
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
Evet
-
Otomatik Giriş Anahtarı
Evet
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet
YAZILIM UYGULAMASI
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
Evet
BAĞLANTI
-
HDMI
Evet
-
Ekran Bağlantı Noktası
Evet
-
DP Sürümü
2.1
-
kulaklık çıkışı
Evet
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'dan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'dan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Yükseklik, Pivot, Eğim
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
614,7 x 467 x 254
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
614,7 x 370,8 x 50,8
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
691 x 498 x 183
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
6,0
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4,1
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.4
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
-
-
-
-
uzatma
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.