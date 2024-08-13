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27” UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) oyun monitörü | 1ms (GtG), HDR10
27GS75Q-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27” UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) oyun monitörü | 1ms (GtG), HDR10

27GS75Q-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27GS75Q-B

27” UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) oyun monitörü | 1ms (GtG), HDR10

()
  • front view of 27GS75Q
  • -15 degree side view of 27GS75Q
  • +15 degree side view of 27GS75Q
  • perspective view of 27GS75Q
  • side view of 27GS75Q
  • rear view of 27GS75Q
  • rear perspective view of 27GS75Q
  • close-up view of ports of 27GS75Q
front view of 27GS75Q
-15 degree side view of 27GS75Q
+15 degree side view of 27GS75Q
perspective view of 27GS75Q
side view of 27GS75Q
rear view of 27GS75Q
rear perspective view of 27GS75Q
close-up view of ports of 27GS75Q

Temel Özellikler

  • 27-inç QHD (2560x1440) IPS panel
  • 180Hz (O/C 200Hz) yenileme hızı
  • IPS 1ms (GtG) tepki süresi
  • HDR10 / sRGB 99% (Tip.)
  • 3 tarafı neredeyse çerçevesiz tasarım
  • NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu, AMD FreeSync™
Daha fazla

UltraGear™ Logosu.

Oyun için tasarlandı

Ekran görselinde oynayan okçu karakterinin bulunduğu monitörün yandan görünümü.

Daha hızlı hareket.
Kazanmaya daha yakın.

Rev up your gaming world with 200Hz O/C speed. Ignite your gameplay with a QHD resolution, IPS wide viewing angles, and a jaw-dropping 200Hz O/C refresh rate.

Ekran

27” QHD (2560x1440) IPS

HDR10 / sRGB %99 (Tipik)

Hız

200Hz refresh rate (O/C)

IPS 1ms (GtG) tepki süresi

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Bu monitör 180Hz refresh rate’i destekler; overclock durumunda 200Hz refresh rate ile kullanılabilir. Düzgün çalışması için DisplayPort 1.4 ve DisplayPort 1.4 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*Refresh rate, önceki model 27GN800'e göre yükseltilmiştir.

200Hz refresh rate (O/C)

Yükseltilmiş hız.
Yeni standart.

UltraGear’ın hız standardını 200Hz’e yükselttik. Görüntüleri saniyede 200 kez yükleyen 200Hz (O/C) refresh rate özelliği ile ultra net ve kusursuz görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Düşük refresh rate’e sahip hızlı tempolu bir oyun görüntüsü ile 200Hz (O/C) yüksek refresh rate’e sahip net bir görüntünün karşılaştırması.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Bu monitör 180Hz refresh rate’i destekler; overclock durumunda 200Hz refresh rate ile kullanılabilir. Düzgün çalışması için DisplayPort 1.4 ve DisplayPort 1.4 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.

IPS 1ms (GTG)

Her açıdan
Net görüntü

Ters gölgelenmeyi ve giriş gecikmesini azaltan 1ms hızlı tepki süresiyle canlı görsellerin keyfini çıkarın. Ayrıca IPS paneli, bu çarpıcı görüntüleri geniş açıdan (178 dereceye varan) net bir şekilde izlemenize olanak tanır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

*Bu IPS ekranın görüş açısı 178 derecedir. 

sRGB 99% ve HDR 10 ile yüksek kaliteli renklere sahip robot görüntüleri.

sRGB 99% (Typ.) özellikli HDR10

Gerçekçi renkleri hissedin

Geniş renk gamı, sRGB 99% (Typ.) ve HDR10’u destekleyen monitör, yüksek renk kalitesiyle oyuncuların, her türlü savaş alanı için oyun tasarımcılarının hedeflediği çarpıcı renkleri görmesini sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kesintisiz oyun teknolojisi

NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ ile senkronizasyonu sağlayarak donanım ve yazılım özelliklerindeki farklardan kaynaklanan kırılma, takılma veya titremeyi azaltan mükemmel grafiğin keyfini çıkarın. 

Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, Sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Oyuncuyu merkeze alan tasarım

Sürükleyici bir izleme deneyimi için 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyiminizi geliştirin. Dönüş, eğim, yükseklik ve eksen ayarlı ekran tabanı oyunları daha rahat oynamanıza yardımcı olur.

Çerçevesiz tasarımlı monitör simgesi.

Çerçevesiz tasarım

3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarım

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5°~+15°

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik ayarı

110 mm

Ayarlanabilir eksen simgesi.

Eksen

Saat yönünde

Eğim, eksen ve yükseklik ayarlarını gösteren üç monitör görüntüsü.

  • HDMI simgesi.

    HDMI

  • DisplayPort simgesi.

    DisplayPort

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Oyun GUI’sı

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*En yeni OnScreen Control yazılımını indirmek için LG.COM sitesini ziyaret edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    2560 X 1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    (Tip.) 300 cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Yükseklik, Pivot, Eğim

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    27GS75Q-B

  • Yıl

    2024

AKSESUAR

  • HDMI

    Evet

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    2560 X 1440

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2331 x 0,2331

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    (Min.) 240 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    (Tip.) 300 cd/m²

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7

  • Renk Biti

    8

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178˚(Sağ/Sol), 178˚(Üst/A)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    Evet

  • HDR Etkisi

    Evet

  • Titreşimsiz Güvenli

    Evet

  • Okuyucu Modu

    Evet

  • NVIDIA G-Sync™

    Evet

  • AMD FreeSync™

    Evet

  • Siyah Sabitleyici

    Evet

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    Evet

  • artı işareti

    Evet

  • FPS Sayacı

    Evet

  • Hız Aşırtma

    Evet

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    Evet

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    Evet

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    Evet

BAĞLANTI

  • HDMI

    Evet

  • Ekran Bağlantı Noktası

    Evet

  • DP Sürümü

    2.1

  • kulaklık çıkışı

    Evet

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'dan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'dan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Yükseklik, Pivot, Eğim

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    614,7 x 467 x 254

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    614,7 x 370,8 x 50,8

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    691 x 498 x 183

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6,0

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4,1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.4

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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