27” UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) oyun monitörü | 1ms (GtG), HDR10

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Bu monitör 180Hz refresh rate’i destekler; overclock durumunda 200Hz refresh rate ile kullanılabilir. Düzgün çalışması için DisplayPort 1.4 ve DisplayPort 1.4 kablosunu destekleyen bir ekran kartı gerekir.

*Refresh rate, önceki model 27GN800'e göre yükseltilmiştir.